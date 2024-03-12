'Бавовна будет пылать и дальше': Селезнев объяснил, что означает массированная атака дронов на Россию

Россия не имеет возможности закрыть системами противовоздушной обороны все свои стратегические объекты. Поэтому массированные атаки дронов на предприятия, обеспечивающие горючим и другими составляющими российскую армию, будут продолжаться.

Об этом в эфире Oboz Talk заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, украинские войска реализуют тактику асимметричных действий в отношении армии РФ и самого государства-агрессора.

Это, как отметил Селезнев, отражается в боевой работе украинских ударных дронов, в частности, по объектам военных, оборонной промышленности и критической энергетической инфраструктуре России.

"Враг не имеет возможности закрыть системами противовоздушной обороны все стратегические объекты. А значит, "бавовна" пылает на территории РФ и будет пылать дальше и больше", – убежден Селезнев.

Он отметил, что эти атаки продолжаются в период, когда в России в течение трех суток будет проходить голосование на президентских выборах. На фоне картинки безопасности и благости, которую пытались создать российские пропагандисты в этот период, граждане РФ видят за окном совершенно иную реальность.

"Одно дело – слышать какие-то хорошие известия с экранов российских телевизоров, а с другой стороны, другое дело – видеть за окнами своих домов, что происходит на самом деле и какие бурные процессы бушуют в разных точках РФ", – отметил эксперт.

Напомним, в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления об "сбитых 25 целях", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

Там загорелись сильные пожары, также было громко в Белгородской, Курской, Тульской областях.

Кроме того, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 марта дрон атаковал нефтебазу в Курске. В городе включили сирену, на место прилета прибыли оперативные службы для тушения пожара.

– 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань. По предварительным данным, объект поразили два БПЛА.

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