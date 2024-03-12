'Бавовна' была мощной: НПЗ 'Лукойл' в российском Кстово приостановил работу после атаки дрона

Во вторник, 12 марта, Украина атаковала военные цели в России с помощью десятков беспилотников и ракет, нанеся серьезный ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу. После атаки НПЗ "Лукойл" в российском Кстово приостановил свою работу.

Об этом пишет агентство Reuters. В последние месяцы Киев наносил удары по российским нефтеперерабатывающим и энергетическим объектам.

Россия также заявила, что украинские силы пытались пересечь российскую границу как минимум семь раз. Но эти штурмы якобы отразили российские войска. Военные же говорят, что они перешли через границу, но Россия это отрицает.

В ходе одной из крупнейших на сегодняшний день атак украинских дронов на Россию Кремль заявил, что якобы сбито 25 украинских беспилотников над такими регионами, как Москва, Ленинград, Белгород, Курск, Брянск, Тула и Орел. По данным министерства обороны РФ, волны атак дронов продолжались в течение всего дня.

Российские чиновники сообщили о нападениях на энергетические объекты, в том числе о пожаре на заводе Лукойла (LKOH.MM).

Источники в отрасли сообщили Reuters на условиях анонимности, что основная установка по переработке сырой нефти (АВТ-6) на заводе NORSI была повреждена в результате атаки, а это означает, что как минимум половина производства на заводе остановлена. В Лукойле отказались это комментировать.

По данным отраслевых источников, NORSI перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки нефти.

По данным отраслевых источников, здесь также перерабатывают около 4,9 млн тонн бензина, 11% общероссийского, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива страны.

Нанесение ударов по российским нефтяным объектам является проблемой для кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку внутренние цены на бензин чувствительны в преддверии президентских выборов 15-17 марта. 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина.

Наряду с Ираном, Саудовской Аравией и США Россия обладает огромными энергетическими запасами, но с тех пор, как в 1960-х годах в Западной Сибири была обнаружена нефть, она часто полагалась на западные технологии для добычи и переработки своей нефти.

Напомним, утром 12 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объясняли атакой беспилотников. Кроме Нижегородской области, неспокойно было и под Белгородом, в Курске и Орле. Российское минобороны заявило о "сбивании 25 украинских БПЛА".

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