''Бавовна'' удалась: под Угледаром ВСУ превратили в металлолом вражеские танки и новейшую БМП ''Басурманин''. Видео

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подбили под Угледаром Донецкой области одну из новейших модификаций боевой машины пехоты "Басурманин" оккупантов. Эта БМП только перед полномасштабной войной стала на вооружение российской армии.

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Также защитники обезвредили еще несколько таких машин и танков ВС РФ. Кадрами уничтожения вражеской техники поделились на Facebook-странице 72-й ОМБр (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ходе боя на Угледарском направлении военные из страны-агрессора использовали свои основные боевые танки Т-80БВ. Также оккупанты пытались наступать с помощью БМП-1АМ "Басурманин".

После модификации на заводах в РФ эта бронемашина получила 30-мм пушку 2А72 с комбинированным прицелом, а также 7,62-мм пулемет ПКТМ и систему 902В "Туча".

Однако модернизированная техника захватчиков не выдержала огня воинов ВСУ. "Черные запорожцы" из 72-й ОМБр подожгли два российских танка Т-80БВ, "Бусурманина" и превратили в металлолом еще одну бронемашину врага. Судя по кадрам, навеки на поле под Угледаром уснуло и несколько путинских вояк.

"Наш скромный вклад в статистику демилитаризации орды", – указали в бригаде.

Военные отмечают, что ситуация на Угледарском направлении фронта до сих пор тяжелая, однако находится под контролем подразделений Сил обороны. Накануне спикер обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что возле Угледара войска РФ на протяжении 22 февраля 43 раза штурмовали позиции наших воинов.

По его словам, оккупанты активно применяли ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. В общем они 211 раз обстреливали украинские позиции.

"Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых было больше двух их рот", – сообщил Дмитрашковский.

Ныне Угледар остается южной крепостью восточного фронта и местом ожесточенных боев. Оккупанты постоянными штурмами пытаются зайти в город, однако наши защитники отбивают эти атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артиллеристы 72-й бригады разнесли целую колонну оккупантов под Угледаром. Защитники уничтожили не только российские танки, но и самих захватчиков из РФ.

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