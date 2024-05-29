'Базируются на уставе ООН': Зеленский назвал три пункта Формулы мира, которые поддерживают все страны

Украина определила три ключевых пункта в Формуле мира, которые поддерживают даже те страны, которые полностью не поддерживают Украину во время войны. Все они основываются на уставе Организации Объединенных Наций (ООН).

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал на совместном брифинге с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский уточнил, что речь идет о трех приоритетах: ядерной безопасности, продовольственной безопасности и гуманитарном направлении.

"Эти пункты (Формулы мира – ред.) базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта – ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детишек. То есть эти 3 момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить в ядерной безопасности относительно атак на энергетику Украины", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что все страны объединены вокруг этих трех пунктов, что является положительным сигналом для дальнейшей работы.

"После этого технически наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по такой схеме велась работа над "зерновым коридором", и это принесло положительные результаты.

Напомним, пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии, где будет обсуждаться украинская Формула мира, двое союзников России с БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

Ранее сообщалось, что Китай пока не может подтвердить участие своей делегации в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Там заверили, что "готовы поддерживать" связь с международным сообществом и "всегда придерживались справедливой и объективной позиции" по "кризису в Украине", но конкретного ответа не дали.

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