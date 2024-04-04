Беларусь передала партию пропагандистских книг школьникам на оккупированные территории Херсонщины – ЦНС

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко передал на оккупированные территории Херсонщины для обучения детей партию книг с пропагандой "русского мира". Также обещают помочь захватчикам с организацией "уроков о патриотизме".

Об этом 4 апреля сообщили в "Центре национального сопротивления". Там отметили, что беларуский режим продолжает помогать РФ проводить политику геноцида на временно захваченных территориях Украины.

В частности, книги на Херсонщину передал "Благотворительный фонд Алексея Талая", названный в честь параолимпийца, который является марионеткой Лукашенко.

"По факту фонд является карманной прокладкой. Большинство книг сугубо пропагандистские и конечно являются частью российской литературы", – сообщили в ЦНС.

Кроме того, участники вышеназванного фонда пообещали помочь оккупантам в Украине с организацией "уроков о патриотизме" – то есть "поделиться практиками минских гауляйтеров по уничтожению своей нации", говорится в сообщении ЦНС.

Как известно, 41-летний Алексей Талай принимает участие в паралимпийских играх по плаванию, является членом паралимпийской сборной Беларуси. В 1999 году потерял руки и ноги вследствие взрыва неразорвавшейся мины времен Второй мировой, возле которой дети разожгли костер.

В ноябре 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин наградил Талая "орденом дружбы" "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами". Также имеет награды от дикатора Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне "ради мира". При этом он заверил, что РБ якобы ни для кого не представляет угрозы.

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