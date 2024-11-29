Беларусь предоставила войскам РФ 24 февраля дорогу в Украину: впервые опубликовано видеоподтверждение

В сети впервые были опубликованы кадры, снятые российскими оккупантами во время вторжения на территорию Украины. Их обнаружили на найденной в Киевской области экшн-камере, принадлежавшей одному из захватчиков.

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На опубликованном видео, которое является доказательством того, что официальный Минск разрешил использовать свою территорию России для начала вторжения в Украину с севера, видно, как российская колонна пересекает границу, следует в направлении Чернобыля и в конце концов оказывается под Киевом. Уникальные кадры показали журналисты проекта "Схемы" в своем новом расследовании.

Новое расследование "Здесь жестоко допрашивали пленных: лагерь в Беларуси", как видно из названия, посвящено в первую очередь издевательствам над украинцами на территории соседнего государства. Однако нашлось в нем и место для кадров с экшн-камеры одного из оккупантов, что стало первым безоговорочным доказательством прямой причастности режима диктатора Александра Лукашенко к российской полномасштабной агрессии против Украины.

Устройство с этими кадрами было найдено в Киевской области, после того, как из пристоличного региона выбили российские оккупационные войска. Ранее, настаивают авторы расследования, это видео не публиковалось.

Стартует запись рано утром 24 февраля 2022 года. Камера фиксирует длиную колонну российской военной техники, которая движется по территории Беларуси в направлении белорусско-украинской границы. Никаких препятствий, как ожидается, россияне на своем пути не встречают.

На следующий день, 25 февраля, колонна войск РФ уже находится на территории нашего государства. Она следует в направлении Чернобыля.

26 февраля в объектив камеры, фиксирующей все, мимо чего проезжают оккупанты, попадает въезд в город Иванков на Киевщине. К вечеру же захватчики въезжают в село Шибенное Бучанского района, расположенное уже под Киевом.

При этом Лукашенко наотрез отвергает свою причастность к агрессивному вторжению России в Украину и то, что пропустил захватчиков через свою территорию. Среди последних его отговорок – сделанное во время интервью, опубликованное 23 октября этого года, заявление: мол, никаких разрешений он не давал, российский диктатор сам решает, как ему выводить войска из Беларуси, а оккупационные силы якобы спровоцировали на нарушение границы. Украины.

"Вы откуда знаете, что я дал согласие на использование беларуской территории? Не надо меня упрекать, что я дал, я не дал... Это дело Путина, куда выводить войска – через Киев, он мог бы через Минск вывести", – с возмущенным видом реагирует Лукашенко на вопросы интервьюера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что ему звонили по телефону украинские генералы, чтобы сдаться в плен. Также, по версии диктатора, оккупанты бежали с Киевщины не из-за успешного сопротивления Украины, а потому, что мир якобы умолял диктатора Владимира Путина "остановиться".

Также он снова выдал бред о "провокации". По версии Лукашенко, Россия якобы выводила свои войска после учений вдоль белорусско-украинской границы – и даже вывела половину. И вдруг неназванный "кто-то" спровоцировал россиян, и они "повернули 20 километров на юг и пошли через Киев".