Беларусь создает бригаду Сил спецопераций. Новая бригада будет базироваться в Гомельской области, на границе с Украиной.

Речь идет о формировании новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций армии Беларуси. Создаваемая бригада войдет в состав Сил специальных операций.

Официальная причина - "усиление южного направления". По словам командующего силами специальных операций Беларуси Денисенко, юг Беларуси - "наиболее неспокойное направление", и это непосредственно повлияло на решение создать новую боевую структуру.

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", - заявил он.

Таким образом, Беларусь создает мобильную ударную группировку в непосредственной близости от границ с Украиной.

Проанализируем структуру Вооруженных сил Республики Беларусь и вероятность их использования в контексте региональной безопасности.

Армия Беларуси имеет ограниченные возможности для наступательных операций, а формирование новых подразделений, вероятно, является частью более широкой геополитической игры Александра Лукашенко, направленной на укрепление позиций страны как на внутренней, так и на международной арене.

Вооруженные Силы РБ — это около 55 тысяч личного состава. Из них 15 тысяч — гражданские. Сухопутные войска РБ насчитывают до 24 тысяч жителей.

Ежегодный призывной контингент составляет примерно 50 тысяч человек. Обученный резерв — около 290 тысяч человек. До четверти военнослужащих — контрактники.

Наиболее боеспособными являются три бригады: 38-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Брест), 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Витебск) и 5-я отдельная бригада специального назначения (Марьина Горка).

Эти подразделения являются наиболее подготовленными и оснащенными, что делает их основой военного потенциала страны. Однако Конституция Беларуси запрещает участие ее вооруженных сил в боевых действиях за пределами страны, что ограничивает возможность их прямого привлечения к войне против Украины.

Анонсированное создание новой бригады, по моему мнению, не направлено на агрессию против Украины. Скорее всего, Лукашенко использует этот шаг как инструмент военно-политического давления на балтийские страны (Литву, Латвию, Эстонию) и Польшу, которые он считает недружественными. Новые подразделения могут демонстрировать силу и укреплять позиции Беларуси в регионе.

Также на территории Беларуси находится до 4 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Я предполагаю, что новая бригада может быть создана для нейтрализации их влияния внутри страны. Во время последних президентских выборов в Беларуси "Вагнер" мог и должен был быть использован для дестабилизации режима Лукашенко, что делает эти формирования потенциальной угрозой.

Третья цель создания новой бригады является попыткой Лукашенко усилить контроль над внутренней ситуацией и противостоять российскому влиянию.

Беларусь остается важным геополитическим игроком, чьи действия зависят от Китая и США.

Стоит напомнить, что в момент максимального напряжения ситуации в прошлом году состоялись совместные белорусско-китайские учения. Они фактически поставили точку на попытках россиян дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе и на их попытках снова использовать эту территорию как плацдарм для вторжения в Украину.

То есть Китай дал четко понять России, что рассматривает Беларусь как зону собственного военно-политического влияния, а потому не заинтересован в дестабилизации ситуации на территории этой страны. Более того, Китай рассматривает ее как плацдарм для собственной политической и экономической экспансии на Европейский континент.

По моему убеждению, фактор США станет вторым залогом если не предотвращения, то минимизации шансов российского вторжения с территории Беларуси.

Другая интересная деталь: 21 июня в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко со специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Замечу, Келлог стал самым высоким должностным лицом США, посетившим Беларусь за последние годы. В 2020 году, во время первой каденции Трампа, государственный секретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.

По итогам этой встречи США намекнули, что они дадут возможность Лукашенко отдохнуть от российского военно-политического давления. А это — довольно серьезные заявления, учитывая, что Россия уже рассматривала Беларусь едва ли не как собственную территорию. Кроме того, за вербальным сигналом со стороны США были сделаны и некоторые экономические шаги. Прежде всего — снятие секторальных санкций на продажу белорусского калия, что позволило тамошним предприятиям снова вернуться на мировой рынок. А Беларусь в этом сегменте торговли является фактическим монополистом.

Таким образом, и Китай, и США не заинтересованы в расширении военной агрессии РФ через Беларусь. В том числе и на страны НАТО: Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

По информации руководителя Главного управления разведки МОУ К.Буданова, на сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет предоставлять россиянам "коридор" через Беларусь для войны с Украиной. Впрочем нам следует быть готовыми к чему угодно.

Об этом руководитель ГУР сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта "Мосейчук+".

"Трудный вопрос. Сейчас он категорически на это не соглашается и не согласится. Сейчас. В конце концов мы все помним 22 год, когда произошло то, что все видели. И мы просто должны быть сильными и готовыми к чему угодно. Тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все", – отметил Буданов в ответ на вопрос, в каком случае Лукашенко может дать коридор россиянам.

В то же время не лишним будет подчеркнуть, что после отбрасывания врага почти с окраин Киева весной 2022 года украинская сторона сделала соответствующие выводы: была усилена военная группировка для прикрытия границы. Также были проведены и до сих пор продолжаются мероприятия по усилению инженерно-технического и фортификационного обеспечения. В этом киевляне могут убедиться сами, не говоря уже о жителях Черниговской области. Кроме того, продолжается минирование местности с целью исключить танковые прорывы и продвижение живой силы противника.

Также регулярно проводятся тактические учения, легендой которых является противодействие возможному вторжению врага с территории Беларуси.

Напомню, в феврале текущего года президент Украины Зеленский говорил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.

А уже в апреле Зеленский заявлял, что летом 2025 года россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями. "Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству",- заявил он.