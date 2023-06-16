Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Еще одно государство приняло решение отправить Украине, которая на фронте отвоевывает у оккупационной армии России захваченные территории, новую военную помощь. Совет министров Бельгии утвердил новый пакет вооружения в пятницу, 16 июня.

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Это уже 15-тый пакет помощи украинской армии с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет издание rtbf.be.

Как сообщила министр обороны государства Людивин Дедонде, Брюссель закупит и передаст украинской армии гусеничные бронетранспортеры типа M113. Силы обороны Бельгии, как уточняется в сообщении, сняли с вооружения эту технику более десяти лет назад.

Журналисты добавили, что M113 будут восстановлены до рабочего состояния промышленностью государства перед тем, как передать их Украине.

"Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", – добавила Дедонде.

Что известно о бронетранспортерах M113

Этот БТР – относительно легкая машина, его боевая масса – 10,25 т. Экипаж M113 состоит из двух людей: механика-водителя и командира. Кроме них, бронетранспортер может перевозить 11 десантников.

Ранее в Украину уже доставили бронетранспортеры М113, которые передали западные партнеры для отражения атак российских оккупантов. Боевые машины были взяты на вооружение ВСУ.

Напомним, что 15 июня состоялось очередное заседание контактной группы относительно военной помощи Украине в формате "Рамштайн". По итогам встречи с партнерами министр обороны Алексей Резников сообщил, что получил обязательства о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новых пакетах военной помощи.

В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от самых мощных армий мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция передала Украине зенитную установку, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет CANİK M2 QCB. Они используются в борьбе с барражирующими боеприпасами, в частности дронами-камикадзе.

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