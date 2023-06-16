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Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Ольга Липич
War
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Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Еще одно государство приняло решение отправить Украине, которая на фронте отвоевывает у оккупационной армии России захваченные территории, новую военную помощь. Совет министров Бельгии утвердил новый пакет вооружения в пятницу, 16 июня.

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Это уже 15-тый пакет помощи украинской армии с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет издание rtbf.be.

Как сообщила министр обороны государства Людивин Дедонде, Брюссель закупит и передаст украинской армии гусеничные бронетранспортеры типа M113. Силы обороны Бельгии, как уточняется в сообщении, сняли с вооружения эту технику более десяти лет назад.

Журналисты добавили, что M113 будут восстановлены до рабочего состояния  промышленностью государства перед тем, как передать их Украине.

"Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", – добавила  Дедонде.

Что известно о бронетранспортерах M113

Этот БТР – относительно легкая машина, его боевая масса – 10,25 т. Экипаж M113 состоит из двух людей: механика-водителя и командира. Кроме них, бронетранспортер может перевозить 11 десантников.

Ранее в Украину уже доставили бронетранспортеры М113, которые передали западные партнеры для отражения атак российских оккупантов. Боевые машины были взяты на вооружение ВСУ.

Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Напомним, что 15 июня состоялось очередное заседание контактной группы относительно военной помощи Украине в формате "Рамштайн". По итогам встречи с партнерами  министр обороны Алексей Резников сообщил, что получил обязательства о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новых пакетах военной помощи.

В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от самых мощных армий мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция передала Украине зенитную установку, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет CANİK M2 QCB. Они используются в борьбе с барражирующими боеприпасами, в частности дронами-камикадзе.

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