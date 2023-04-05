Белгородские военные сбили ''вражеский'' дрон: теперь ФСБ требует с них компенсацию в 3 млн рублей. Фото

Белгородские военные самостоятельно сбили свой дрон, цена которого составила 3 млн рублей. Теперь ФСБ настаивает на необходимости возврата средств за уничтоженный беспилотник.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Российские патрульные приняли собственный беспилотный аппарат за "вражеский" дрон.

Как заявляет источник, ранним вечером 30 марта, группа военнослужащих одного из подразделений ОГ "Белгород" патрулировала доверенный им участок государственной границы. В ходе патруля, группа заметила в небе летающий объект типа БПЛА. Командиром группы, в соответствии с инструкцией, было принято решение сбивать летающий объект. Группа открыла огонь из служебного оружия по беспилотнику и успешно справилась с задачей – дрон упал на землю.

"Группа военнослужащих отправилась на поиски "сбитого" объекта. На месте крушения они обнаружили дрон-разведчик гражданского типа, без боевой части и опознавательных знаков. А через несколько минут, на место крушения дрона прибыли его "владельцы". Ими, к сожалению патрульной группы, оказались не ВСУшники, а сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской области", – говорится в сообщеннии.

По словам источника, между военнослужащими произошла небольшая словесная перепалка, в ходе которой сотрудники ПУ ФСБ РФ в красках описали незавидную судьбу военнослужащих группы патруля за "приземление" ФСБшного дрона, несмотря на то, что последние действовали в соответствии со своими непосредственными обязанностями.

Также, сотрудники ПУ ФСБ РФ сообщили военнослужащим, что сбитый ими дрон является высокотехнологичной и дорогой разработкой. И что нанесенный ущерб придется как-то компенсировать. По словам сотрудников пограничного управления, стоимость дрона превышает 3 миллиона рублей.

Важно отметь, что, по данным источника, битый дрон скорее всего является разработкой китайской компании "CUAV" под названием "Raefly VT260", используется в гражданских и коммерческих целях. Заказать такой можно на АлиЭкспресс. Стоимость варьируется от 800 тыс. рублей до 2 млн. рублей в зависимости от комплектации. Так что либо сотрудников ПУ ФСБ РФ обманули во время закупки, либо они решили подзаработать на неудачливых участниках приграничного патруля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России заявили про якобы атаку беспилотника на газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Россияне утверждают, что был повреждён 30-литровый резервуар, который "оказался пустым", а также газопровод.