Белорусы и украинцы организовали совместное производство FPV-дронов: фронтовые испытания уже прошли. Фото и видео

Белорусы и украинцы организовали совместное производство FPV-дронов. Боевые беспилотники уже прошли фронтовые испытания в Украине.

Об этом сообщил чешский фонд Prague Support Team, который помогает белорусским добровольцам, борющимся в Украине. Организация совместно с белорусскими пилотами и командой белорусских и украинских инженеров разработала ударные FPV-дроны под брендом FlightCore Dynamics.

Первая партия боевых беспилотников уже прошла испытания в трех подразделениях Вооруженных сил Украины.

"Фронтовые испытания подтвердили эффективную работу изделий в самых сложных условиях при противодействии вражеских РЭБ. Белорусские "крылатые гусары" отработали по БМП и ТАНКУ на максимальной дистанции в режиме далекой свободной охоты", - сообщили в Prague Support Team.

Были изготовлены и поставлены воинам ВСУ первые 25 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко также передал полсотни уникальных ударных дронов "Мамонт" и 400 FPV-дронов "Бандера-бум" в легендарную 53 отдельную механизированную бригаду им. Владимира Мономаха. Именно эти защитники год держали оборону Авдеевки, утилизируя окупантов, и до последнего дня удерживали позиции, через которые отходили другие подразделения.

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