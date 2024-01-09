Белый дом обсудил с представителями оборонпрома США производство оружия для Украины: что известно

В понедельник, 8 января, официальные лица Белого дома встретились с представителями оборонной промышленности Соединенных Штатов Америки. Они обсудили поддержку доступа Украины к передовому американскому оборудованию и оружию.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента США. Отмечается, что на встрече присутствовало около 12 руководителей американских компаний, которые работают в сфере технологической и оборонной промышленности.

"Ключевые члены Совета национальной безопасности встретились с руководителями отрасли Fortem Aerospace, компаний из сферы оборонных технологий, таких как Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, а также изготовителем дронов Skydio", – говорится в сообщении.

Встреча созвал Джейк Салливан, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности. Его целью было добиться "восстановления акцента на оказании помощи Украине в преодолении ключевых технологических проблем, сдерживающих ее прогресс и динамику на поле боя".

В частности, речь шла о потребности наших Сил обороны в беспилотных авиационных системах, средствах борьбы с вражескими БПЛА, а также о решении проблемы разминирования.

В администрации Джо Байдена отметили, что эта встреча дала им возможность узнать новые возможности оборонной промышленности США. Там надеются, что американское правительство сможет способствовать внедрению этих инноваций и для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Республиканской и Демократической партий в США достигли договоренностей по дискуссионному вопросу миграционной политики страны. Текст соглашения может быть опубликован уже на этой неделе. Следовательно, появился шанс на разблокировку Конгрессом США десятков миллиардов долларов для помощи Украине.

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