Белый дом работает над планом Б для продления военной помощи Украине: в Politico раскрыли подробности

Администрация президента США Джо Байдена нашла обходной путь для расширения президентских полномочий по отправке оружия Украине на 5,9 миллиарда долларов до конца сентября. Это позволит продлить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.

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Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что без этого "плана Б" эти средства могут "сгореть" по истечении финансового года 1 октября.

В апреле этого года Конгресс США принял пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Из них по состоянию на сегодняшний день осталось не использованными 5,9 млрд.

Отмечается, что президентские полномочия, являющиеся частью этого пакета помощи Украине, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрого опрокидывания оружия и оборудования Украине. А выделенные средства тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США.

Но эти полномочия истекают с началом нового финансового года. Белый дом работает над тем, чтобы продлить эти полномочия после 1 октября без принятия Конгресса, как планировалось ранее.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует остальную помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать посылать оружие в Киев. Однако по этому методу США не смогут вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", – объясняет издание.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц сказал, что если это будет своевременно реализовано, то "снабжение может выйти за пределы финансового года без проблем".

Несмотря на то, что в Белом доме хотели, чтобы Конгресс включил эти 5,9 млрд. в план финансирования, который продолжит работу правительства после 1 октября, этот вариант сохранит деньги для помощи Украины даже без действий Конгресса.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в США, где планирует посетить сессию Генассамблеи ООН, а также представить план победы Украины президенту США Джо Байдену. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты Камала Гаррис и Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября Владимир Зеленский посетит Капитолий. Конгресс США глава государства посетит, чтобы встретиться с законодателями-демократами и законодателями-республиканцами.

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