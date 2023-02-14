Белый дом: временная оккупация россиянами Бахмута не изменит ход войны

Войска РФ якобы добились определенного прогресса вокруг Бахмута на Донетчине. Однако эксперты уверены, что даже в случае захвата города оккупантами, которые пытаются сделать это уже более семи месяцев, их действия стратегически не повлияют на ход войны.

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Такую уверенность высказали в Белом доме, передает The Telegraph. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности ведомства Джон Кирби заявил, что и отход украинских войск от Бахмута, вероятно, не окажет существенного влияния на боевые действия.

Он отметил, что США наблюдают "несущественный прогресс", которого российские войска достигли на Бахмутском направлении, но пока неясно, "упадет ли город".

Представитель Белого дома также прокомментировал вопросы журналистов о последствиях вероятной временной оккупации Бахмута.

"Даже если он перейдет к россиянам, это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", – ответил Кирби.

Военные эксперты отмечают, что этот город в Донецкой области был в центре нескольких месяцев ожесточенных боев в ходе почти годичного полномасштабного наступления России на Украину. И в ходе них "обе стороны понесли тяжелые потери".

"Наблюдатели за войной преуменьшают стратегическое значение Бахмута, но город превратился в ключевой политический и символический "приз". Он расположен в промышленной Донецкой области, которую Москва стремится полностью контролировать", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что оккупантам не удастся "в ближайшее время взять" Бахмут. Он пожаловался на тяжелейшие бои в этом районе, а еще цинично назвал действия российских военных преступников там "работой мясорубки".

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