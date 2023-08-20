'Бензоколонка с атомной бомбой': Боррель жестко высказался про РФ

Россия не сможет добиться успеха в войне против Украины. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ не имеет такого веса в мире, как Китай, по причине слабой экономики.

Видео дня

Об этом сказал Жозеп Боррель в интервью El Pais. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался".

"Китай не Россия. Китай — настоящий геополитический игрок, а Россия — экономический карлик, она как заправочная станция, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал Жозеп Боррель.

Известный испанский политик также отметил, что с военной перспективы Россия понесла неудачу, так как начальное намерение Владимира Путина провести быстрый и успешный наступательный блицкриг на Украине через 18 месяцев сменилось позицией обороны, где российские войска находятся в настоящее время.

Согласно высказыванию Борреля, российский президент допустил множество ошибок. Он подчеркнул, что Европа практически полностью сократила свою зависимость от российского газа, и после инцидента, связанного с мятежом Пригожина, стало очевидно, что Путин лишился монопольного права на применение силы внутри страны.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести мирные переговоры", — сказал Боррель.

Политик также подчеркнул, что масштаб военных преступлений со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине может быть сравним только с преступлениями, совершенными во время Второй мировой войны. Он особо подчеркнул, что город Мариуполь стал местом множественных разрушений, аналогичных масштабам бомбардировки Герники.

Как сообщал OBOZREVATEL, после военного переворота в Нигере верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!