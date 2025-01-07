'Бескомпромиссное уничтожение': в Нацгвардии показали зачистку вражеской пехоты на Покровском направлении. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают наносить урон врагу. Только за минувшие сутки они поразили более 30 единиц военной техники и вооружений.

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Также они нанесли удары по складам боеприпасов и местам скопления вражеской пехоты. О результатах боевой работы нацгвардейцев рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

По его словам, за минувшие сутки на линии фронта бойцы НГУ уничтожили:

1 танк

6 единиц бронетехники

8 ед. автомобильной техники

3 состава БК

16 артиллерийских систем

2 РСЗО.

Кроме того, они поразили 13 мест скопления пехоты противника.

Также командующий НГУ показал видео с боевой работой бойцов бригады Национальной гвардии "Червона калина".

"Выявление и бескомпромиссное уничтожение российской пехоты, которая непрерывно пытается наступать на Покровском направлении. Пилоты дронов бригады "Червона Калина" наносят точное поражение, разбивая штурмы и уничтожая врага", – отметил Пивненко.

Напомним, ранее стало известно, что воины ССО уничтожили группу военных КНДР на Курщине. Часть были убиты в стрелковом бою, часть – с помощью дронов. Один из ликвидированных корейцев был, по идее, офицером. Другой очень хотел вступить в правящую в КНДР партию.

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