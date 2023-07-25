Беспилотники 'Армии Дронов' за неделю поразили 57 бронемашин и 18 опорных пунктов армии РФ. Инфографика

В течение недели беспилотники от "Армии дронов" поразили более сотни единиц разной техники оккупационной армии РФ. Украинским воинам с помощью этого вооружения удалось отминусовать более 70 оккупантов, 57 бронемашин, три системы ПВО, склады и другое обеспечение врага.

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Такие данные обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram. Чиновник опубликовал инфографику потерь россиян с 17 по 24 июля.

Как отмечается, кроме техники РФ, БПЛА "Армии дронов" поразили 76 российских военных.

В список уничтоженной техники за неделю вошли:

– 57 разных бронемашин – 21 танк и 36 единиц другого типа;

– 1 самоходная артиллерийская установка;

– 5 пушек;

– 3 системы противовоздушной обороны;

– 23 автомобиля;

– 12 радиотехнических систем;

– 18 ударов по опорным пунктам;

– 3 склада.

"Продолжаем усиливать военных технологиями, которые помогают им эффективно уничтожать врагов и сохранять собственные жизни. Спасибо нашим героям за мощные результаты. Работаем дальше. Дронов будет больше", – подчеркнул Федоров.

Как известно, в рамках проекта "Армия дронов" для Сил обороны закупают тысячи беспилотников на миллиарды гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров рассказал, что украинские военные из 112-й отдельной бригады территориальной обороны, защищающие страну на Харьковском направлении, получили 12 дронов-разведчиков. Эти "птички" были переданы нашим защитникам "Армией дронов", деньги на беспилотники удалось собрать благодаря платформе UNITED24.

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