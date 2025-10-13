Беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций в оккупированном Крыму. Фото и видео

В ночь на понедельник, 13 октября, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ. Там отметили, что все атакованные объекты работают на стороне агрессора.

"Этой ночью во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд объектов, которые работают на войну против Украины", – говорится в сообщении.

Под ударом оказались ключевые объекты на полуострове:

– Феодосийский морской нефтяной терминал, там беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. Сообщается, что на территории нефтебазы возник масштабный пожар;

– подстанция 220 кВ "Кафа" в Феодосии, входящая в состав энергомоста РФ – Крым, получила серьезные повреждения. В частности, поражены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещения с защитной автоматикой. Вследствие этого начались перепады напряжения;

– подстанция 330 кВ "Симферополь" – отмечается, что там прогремела серия взрывов.

Дроновые атаки будут продолжаться

В украинском ведомстве заверили, что систематическое уменьшение военной, логистической и экономической способности врага вести войну против Украины продолжается.

"Наши технические возможности позволяют устраивать "бавовну" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", – сообщил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало

Поздно вечером 12 октября нефтебаза в Феодосии снова стала объектом атаки. Фото и видео местных жителей подтвердили попадание и серьезный пожар в районе стратегического объекта российских оккупантов. Небо над местом возгорания было красным от яркого зарева. Утром 13 октября, по сообщению очевидцев, дым от пожара на нефтебазе достиг Керчи и растянулся через пролив.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 октября на территории России удар дронов зафиксировали по Смоленскому авиационному заводу. Это предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора и занимается сборкой и модернизацией крылатых ракет, самолетов и авиасистем.

