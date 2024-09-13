'Беспрецедентная угроза для Европы': сколько ракет и дронов пролетело возле украинских АЭС менее чем за месяц

Российские террористы сознательно подвергают опасности объекты атомной генерации, направляя ракеты и дроны на территорию рядом с атомными электростанциями. Так, менее чем через месяц рядом с украинскими АЭС пролетело более 100 российских БПЛА и ракет.

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Об этом заявил Энергоатом. В компании подчеркнули, что Россия создает беспрецедентную угрозу не только Украине, но и всему континенту.

"До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам", – подчеркнули в компании.

По информации Энергоатома, только за последние несколько недель зафиксировали более 70 беспилотных летательных аппаратов оккупантов и более 30 крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских АЭС.

В компании отметили, что предоставляют информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям. По этим фактам МИД направляет ноты в МАГАТЭ, а также информирует украинские и международные организации.

Глава Энергоатома Петр Котин выразил надежду на жесткую реакцию со стороны международного сообщества на такие действия России.

"Ожидаем жесткой реакции и осуждения действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить РФ прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины", – Котин.

Как сообщал OBOZ.UA, миссия МАГАТЭ начала работу на подстанциях возле украинских АЭС. Эти объекты критически важны для работы АЭС, и присутствие миссии МАГАТЭ на ключевых электроподстанциях должно стать дополнительным фактором сдерживания России от ударов по объектам системы передачи.

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