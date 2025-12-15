'Бесценный опыт современной войны': чему украинцы научили британских инструкторов

Украинский опыт современной войны стал ценным уроком для британских инструкторов. Военная помощь Великобритании Украине не только поддерживает нашу оборону, но и приносит стратегические и экономические дивиденды для самих британцев.

На практике британские военные учатся у ВСУ, а инвестиции в производство оружия для Украины стимулируют восстановление оборонно-промышленного потенциала Великобритании. Об этом пишет британский аналитический центр RUSI.

Отмечается, что вторжение России выявило слабые места в сдерживающей силе НАТО и обычных вооруженных силах Европы. Поддержка Украины позволяет Великобритании укрепить собственную безопасность, инвестировать в стратегические сектора, включая оборону, технологии и торговлю, и одновременно ослабляет российский военный потенциал.

По словам министра вооруженных сил Алистера Карнса, Украина стоит на передовой европейской безопасности, а поддержка нашей страны является инвестицией в безопасность Великобритании, а не просто благотворительностью.

Экономические выгоды от помощи Украине уже ощутимы: контракты с британскими производителями оружия и боеприпасов создают тысячи рабочих мест, способствуют восстановлению обрабатывающей промышленности и обеспечивают доходы государственного бюджета.

Кроме того, финансирование через экспортные кредиты гарантирует, что значительная часть средств возвращается в британскую экономику, создавая замкнутый цикл, где оборонная помощь одновременно усиливает национальную промышленность.

Военная отдача от поддержки Украины также значительна. Украина становится полигоном для испытания британской техники и доктрин в реальных условиях современного боя.

Важную роль в этом процессе играет операция "Интерфлекс". В ее рамках Великобритания подготовила более 60 тысяч украинских военнослужащих, одновременно предоставив британским инструкторам бесценный практический опыт современной войны. Полученные знания касаются, в частности, применения автономных систем, радиоэлектронной борьбы и рассредоточенного маневрирования в условиях постоянного наблюдения и массированного высокоточного огня.

Украинский боевой опыт прямо упоминается в Стратегическом обзоре обороны Великобритании до 2025 года как основа для повышения боевой эффективности и восстановления выносливости собственных вооруженных сил.

Параллельно военное сотрудничество дополняется глубоким промышленным партнерством. Соглашение об обмене технологиями между Великобританией и Украиной позволяет совместно разрабатывать современные образцы вооружения и боеприпасов.

Одним из примеров является проект OCTOPUS – новый беспилотный летательный аппарат противовоздушной обороны, который планируют серийно производить в Великобритании и разворачивать в Украине с темпами до тысяч единиц в месяц. Такая модель дает британской стороне доступ к украинским инновациям, рожденным под давлением реальных боевых действий, а Украине – возможность использовать растущий промышленный потенциал партнера.

Поддержка Украины для Великобритании – это стратегический расчет: каждая победа украинцев на поле боя уменьшает потенциальную угрозу безопасности Европы и НАТО. Общественное мнение в Великобритании демонстрирует устойчивую поддержку помощи Украине, понимая тесную связь между безопасностью обеих стран.

