"Без давления мира Путин не согласится на прекращение огня": Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар России по Сумах. По центру города захватчики били из реактивной артиллерии, погибли и получили ранения мирные люди.
Этот удар является еще одним свидетельством того, как Россия "хочет" закончить войну, мир должен отреагировать на убийства усилением санкций против агрессора, только так можно принудить его к миру. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", – отметил президент в посте, опубликованном в 11:13.
Глава государства также опубликовал моторные кадры с места удара: тела убитых, лежащие под открытым небом, разбитые авто и залитый кровью невинных жертв российского преступления людей асфальт.
Он подчеркнул, что по мирному городу, по гражданским людям россияне били из реактивной артиллерии – оружия, предназначенного для поражения площади в несколько гектар.
"Известно о по меньшей мере одном снаряде РСЗО, который не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что надо знать о российском "желании" закончить эту войну", – подчеркнул президент.
Остановить Путина и тысячи его приспешников в военной форме ВС РФ можно только силой.
"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни на день Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", – подчеркнул Зеленский.
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