Без отца осталась четырехлетняя дочь: в боях за Украину погиб полицейский с Буковины. Фото

21 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб капитан полиции Николай Николайчук. Он занимал должность старшего инспектора отделения беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в батальоне полиции особого назначения ГУНП Черновицкой области.

Герою было всего 28 лет. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Николай родился в селе Валява на Кицманщине. В 2018 году после окончания Национальной академии внутренних дел он начал службу следователем в подразделениях полиции Черновицкой области. С июня 2024 года стал на защиту государства в составе батальона полиции особого назначения.

Для коллег Николай был не только сослуживцем, но и наставником, примером мужества и преданности. Он всегда ставил честь и долг выше собственных интересов.

У Николая остались родители, жена и четырехлетняя дочь, которая будет расти с гордостью за своего Героя-отца.

"Светлая память Герою", – отметили в Нацполиции.

Напомним, война продолжает забирать лучших – на фронте погиб полицейский со Львовщины Михаил Штында. Жизнь защитника оборвалась 18 сентября 2025 года в Донецкой области.

В поселке Маньковка Уманского района состоялось прощание с полицейским Константином Варой, который погиб в боях с российскими захватчиками. Он отдал жизнь, защищая самое ценное – свой дом, семью и Украину, ему навсегда осталось 35 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания свою жизнь отдал бывший сотрудник фонда "Вернись живым" 34-летний Тарас Шпук. Воин был в составе группы специального назначения.

