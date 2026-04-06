Без родителей остались трое детей: Россия ударом по Чернигову убила супругов. Фото

В результате российского удара по Чернигову 2 апреля погибли жители Александр и Оксана Юдицкие. После трагедии без родителей остались трое детей, самому маленькому ребенку – всего пять лет.

Знакомые вспоминают семью как сплоченную и любящую. Об этом сообщает медиа.

Александр Юдицкий работал преподавателем саперного и оружейного дела, передавая свои знания другим. Его жена Оксана занималась семьей и поддерживала мужа в профессиональной деятельности.

Друзья семьи отмечают, что супруги были искренними, добрыми и всегда помогали другим. Они воспитывали троих детей в теплой семейной атмосфере, уделяя значительное внимание их развитию и воспитанию.

Гибель Юдицких стала еще одним трагическим следствием российских обстрелов гражданской инфраструктуры города. Местные жители выражают соболезнования родным и подчеркивают необходимость поддержки детей, потерявших родителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время дроновой атаки на Черниговщину 27 марта погиб 95-летний Николай Стасенко. Он был самым старшим жителем села Рогозки Сновской общины.

