'Безграничное скотство': экспредседателя Днепропетровского облсовета Олейника раскритиковали в сети за желание компромисса с РФ

Действующий депутат Днепропетровского областного совета и экс-глава этого органа Святослав Олейник, сбежавший за границу, в собственном Telegram-канале распространил кремлевский нарратив о необходимости "компромисса" со страной-агрессором. Об этом написал блоггер и журналист Денис Казанский.

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В частности, Олейник прикрепил к посту картинку, где руки в цветах украинского и российского флагов словно держат "голубя мира". Он считает, что Украине нужно идти на уступки.

"Необходимо как можно быстрее останавливать боевые действия и запускать процесс мирных переговоров, основанный на компромиссе и учете интересов всех сторон этого конфликта", - заявил экс-глава Днепропетровского облсовета.

Денис Казанский назвал пост Олейника "безграничным скотством", свидетельствующим о готовности оправдать преступления агрессора.

"Олейник пишет, что нужно поскорее идти на компромисс с Россией с учетом ее интересов и размещает в посту флаг государства, которое только в его родном городе за один раз убило 40 человек ракетным ударом по многоэтажке", - пояснил журналист, сравнив Олейника с пророссийским государственным предателем Евгением Мураевым.

По данным знакомых Олейника, в настоящее время экс-глава облсовета прифронтового региона находится за границей. Туда он сбежал еще в феврале 2022-го года.

"Просто интересно, а как он собирается потом в свой родной город вернуться и смотреть своим землякам в глаза?", - отметил Казанский.

Святослав Олейник ранее работал заместителем главы Днепропетровского облсовета, а также заместителем главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. В 2019 году он был избран главой Днепропетровского областного совета, а до этого баллотировался в Верховную Раду от партии "За майбутнє".