Безруковой не удалось решить проблемы, которые существовали в АОЗ, – Жумадилов

Проблема с неэффективностью работы Агентства оборонных закупок уже давно обсуждалась в профильных кругах. В январе 2025 года стало очевидно, что показатели "плохие", поэтому нужно было инициировать какие-то изменения.

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Об этом, как сообщает "Цензор", заявил в интервью СЕМААТ гендиректор ДОТ и в.и.о. директора АОЗ Арсен Жумадилов

"Скандал возник из-за того, что проблема была известна уже давно. В узких кругах она очень широко обсуждалась. Если вы спросите и военное руководство, и политическое руководство, и людей, работающих в этой сфере, они знали о том, что есть проблемы в АОЗ.

Что этот институт не работает эффективно, что руководительнице не удалось там построить действительно системную работу. Об этом было известно уже достаточно долгое время", – сказал он.

В качестве примера Жумадилов назвал ситуацию с минами и передачу 23 млрд грн ГНСУ на закупки.

По словам Жумадилова, этой ситуации дали затянуться.

"Оно затянулось до того, что в конце января Наблюдательный совет, который на самом деле не выполнил свою функцию watch dog'а, то есть какой-то структуры, которая наблюдает нейтрально, независимо и дает оценку. Она эту функцию не выполнила. Отдельные представители этого Наблюдательного совета пошли на поводу у так называемых активистов, оказывающих медийное и персональное давление. Они сделали совершенно неправовым способом пролонгацию договора с руководительницей, когда стало понятно, что ситуация заходит на новый круг, вместо того, чтобы разрешиться. работа. По результатам января понятно, что показатели у АОЗ совсем плохие.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что занимает и вторую должность – руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующим главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность главы ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.