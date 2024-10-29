Безуглая раскритиковала Сырского за свои же реформы: что стоит за "вбросом" с "переводом" медиков в пехоту и какова ситуация с медициной на фронте

Народная депутат Марьяна Безугла снова попала в скандал. Она заявила, что Генштаб распорядился перевести пятую часть медиков из военных госпиталей в пехотные бригады Вооруженных сил Украины, что, по ее мнению, приведет к коллапсу в системе военной медицины.

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В Генштабе не заставили долго ждать ответа. Свое слово о ситуации и последствиях решения сказали и боевые медики.

28 октября Безугла на своей странице разместила очередное сообщение, преисполненное критики. В этот раз она заявила о том, что в Генеральном штабе ВСУ решили "перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады". Досталось от Безуглой в сообщении и руководству Командования медицинских сил, и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

"Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем вследствие Ваших" гениальных "решений на фронте мало? Генерал медицинской службы Казмирчук, Вы хоть что-то способны отстоять, командующий медсилами или "придворный цирюльник"?" – написала Безуглая.

До полномасштабного вторжения РФ действующая нардеп, имеющая медицинское образование, не захотела подписывать контракт с ВСУ и спасать жизнь воинов на фронте. Она пошла работать в медицинский департамент Минобороны, а впоследствии тогдашний министр обороны Степан Полторак порекомендовал Безуглую в Проектный офис реформ при МО.

И на этих должностях нардеп, как следует из ее же нынешних "разоблачительных" сообщений, не продемонстрировала особых результатов. Поэтому сейчас упорно критикует систему военной медицины, которую в свое время "реформировала".

А вдобавок еще и генерирует "контент" для российской пропаганды. Уже традиционно очередное сообщение Безуглой мгновенно подхватили российские пропагандисты, начавшие распространять заявления о том, что "20% военных медиков отправляют в пехоту".

Не заставил себя ждать и ответ Генштаба. Там подчеркнули: решение предусматривает усиление профессиональных медиков стабилизационных медицинских пунктов подразделений в зоне боевых действий. Это необходимо для сохранения жизней украинских воинов.

"С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, оказывающие медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении Генштаба.

При этом усиление профессиональным медицинским персоналом частей, непосредственно ведущих боевые действия, будет происходить по запросам командиров этих частей, добавили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что при принятии решения руководствовались только одним соображением: сохранением жизней военнослужащих.

"Чем раньше состояние раненого военнослужащего будет профессионально стабилизировано и он оперативно получит медицинскую помощь, тем больше шансов сохранить его жизнь. Своевременная и профессиональная помощь спасает жизнь наших воинов. Это наша главная задача. Военных медиков не "переводят в пехоту" – они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя обучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", – пояснили в Генштабе.

Не разделяют "праведный гнев" Безуглой и медики боевых бригад. ПарамедикАнастасия Подобайло, чья бригада сейчас выполняет задачи на Донетчине, отмечает: ежедневно ранения получают слишком много украинских воинов, чтобы, апеллируя к эмоциям, подвергать их жизни опасности, игнорируя факты и статистику.

По ее словам, боевые бригады страдают от колоссальной нехватки профессиональных врачей на фронте. Речь идет прежде всего о хирургах и анестезиологах, хотя серьезные проблемы есть и со средним медицинским персоналом.

"Дождаться" врачей в такую бригаду крайне тяжело – в нашем случае это заняло более полугода и не без дополнительных потуг и усилий от руководства медицинской роты, ведь значительное количество кандидатов стремительно пробивается как раз в военные госпитали, тыловые бригады и т.д., но точно не в пехотные бригады, где они нужны именно сейчас. Давайте просто задумаемся, сколько на данный момент, именно на эту минуту, в одной конкретной бригаде на одном конкретном направлении находится раненых в разных состояниях, которые ждут помощи — буду говорить за свою: под десяток будет. Да, именно сейчас", – очертила ситуацию Подобайло.

А вот людей, способных стабилизировать раненых и повысить их шансы на жизнь, в боевых бригадах не хватает.

"Врачи нужны эвакуационному отделению и лечебному также, врачи нужны стабпункты, врачи нужны здесь и сейчас, а не через три месяца или полгода. Но их нет. Зато они есть в госпиталях в Киеве или Одессе, в госпиталях западной части Украины, в тыловых бригадах на должностях начмедов. Никто не говорит, что если врач — то иди в пехотную бригаду боевым медиком. Вовсе нет. Их работа нужна на этапе эвакуации и стабилизации раненого, чтобы он банально имел возможность потом попасть к другой части врачей в госпиталях. Чтобы он имел возможность не только выжить, но и полноценно функционировать всю оставшуюся жизнь", – отметила парамедик.

Она также призвала выключить эмоции, включить здравый смысл – и проанализировать сухие факты.

"Давайте подсчитаем: сколько врачей находится на фронте и сколько в госпиталях? Уверена, статистика вас неприятно удивит. И это мы еще не говорим о гражданских врачах на гражданских должностях. Так что потребность реализации указанного выше решения есть и она насущна. Наверное, потому и неудобна. Ведь подумайте сами: разве без качественной помощи на фронте бойцы смогут попадать на дальнейшее лечение в другую часть врачей в госпитале или попросту не будут доезжать туда? Для кого тогда работать там?" – риторически поинтересовалась Подобайло.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, как Безуглая "подыграет" врагу. Он заявил, что нардеп не имела права разглашать информацию о планах и перемещениях ВСУ, боевых действиях и т.д., если эти данные не были обнародованы официальными источниками. Адвокат не исключает, что некоторые подобные действия Безуглой нарушали Уголовный кодекс.

Ранее, после оккупации Угледара в Донецкой области, ряд украинских военных, в том числе из 72 отдельной механизированной бригады, обвинили Безуглую в том, что она в конце августа рассказала в соцсети о планах командования провести ротацию. В итоге план сорвался – россияне бросили на это направление дополнительные силы.

А Кравец напомнил другие случаи, когда Безуглая разглашала информацию с ограниченным доступом.

"Это уже не первый случай, когда она сообщает информацию с ограниченным доступом. Так было и с [полковником ВСУ Романом] Червинским, о чем сообщалось, так было и с "вагнеровцами", так было и с контрнаступлением прошлого года. Поэтому к Марьяне есть очень много вопросов, и я думаю, что в конце концов эти вопросы найдут ответ в виде уголовных производств и привлечения виновных к ответственности", – заявил юрист.

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