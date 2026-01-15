Била дронами и ракетами: удары России по энергетике Украины квалифицировали как преступления против человечности – СБУ

Служба безопасности Украины официально квалифицировала массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины как преступления против человечности. По данным спецслужбы, атаки имеют системный и целенаправленный характер и направлены на создание условий, несовместимых с жизнью гражданского населения.

СБУ уже собрала масштабную доказательную базу для привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ сообщили, что российские удары по энергетической инфраструктуре являются частью последовательной политики Кремля, направленной на уничтожение украинского народа.

С начала текущего отопительного сезона спецслужба задокументировала 256 воздушных атак рф на объекты энергетики и системы теплоснабжения.

В частности, с начала октября 2025 года оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Кроме того, зафиксировано 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах государства.

По материалам следствия, каждая из атак имела комбинированный характер и осуществлялась с применением десятков ударных дронов и ракет. Больше всего обстрелов пришлось на объекты тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ задокументировала использование российскими войсками баллистических и крылатых ракет типа "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69", а также дронов типа "Герань". Такие удары, особенно в период резкого похолодания, привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.

Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение энергосистемы Украины как преступления против человечности по ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья определяет такие действия как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в международных судах.

Сейчас следователи СБУ работают на местах каждого вражеского удара и продолжают сбор доказательств, чтобы все причастные к этим преступлениям были привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина страдает от сильных морозов и российских ударов по энергетическим объектам, что привело к тяжелым последствиям. В связи с этим в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделят столице Украины Киеву.

