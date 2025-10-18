Билет в один конец: оккупанты активно готовят кадровый резерв для армии РФ из украинских детей

Начальник главного штаба российской молодежной милитарной организации "Юнармия" Владислав Головин заявил, что из числа бывших участников движения не менее 11 тысяч пошли воевать против Украины. Всего же в армии и силовых структурах страны-агрессора сейчас служит около 140 тысяч воспитанников движения – такой результат девяти лет промывки мозгов российским детям. Но сейчас деятельность преступной организации набирает обороты на оккупированной территории Украины.

Во главе – военный преступник

"Юнармия" была создана в России в 2016 году при участии минобороны РФ якобы с целью "расширения и упорядочения военно-патриотических клубов". На деле же она работает как кадровый резерв для армии, превращая детей и подростков в солдат.

Начальником главного штаба "Юнармии" в декабре 2024 года стал российский оккупант Владислав Головин (позывной "Струна"). Он принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину, в частности в оккупации Мариуполя.

Тогда он был командиром десантно-штурмового взвода 382-го отдельного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Но по карьерной лестнице продвинуться дальше не смог: в результате подрыва на мине Головин лишился ноги.

За преступления против украинцев оккупанту дали "героя России". После увольнения он преподавал в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Ну а потом Головину поручили... взяться за детей.

"Промывка мозгов" в оккупации

Путинский режим уделяет большое внимание "военно-патриотическому воспитанию" и щедро финансирует "Юнармию" – на 2025 год был выделен миллиард рублей (около 10 млн долларов). Причем это касается не только территории РФ, но и оккупированной части Украины.

Там российские захватчики сразу же после оккупации начали создавать ячейки организаций, среди которых не только "Юнармия, но и "Движение первых", "Воин" и т. д.

"Россия не просто системно внедряет свою пропаганду в образовательное пространство оккупированных территорий, но использует детей как инструмент формирования лояльности к государству-агрессору. Это идеологическая платформа, где детей учат видеть в РФ "освободителя", а Украину врагом", – отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что касается "Юнармии", то, по его словам, в истерзанном боевыми действиями Мариуполе уже в мае 2022 года (!) россияне начали формировать первый юнармейский отряд. Сейчас их уже как минимум десять.

География деятельности таких "патриотических" организаций – обширная. Например, на оккупированной части Херсонской области региональный штаб "Юнармии" был развернут в школе города Геническ, который был оккупирован еще в феврале 2022 года.

Российская пропагандистка Надана Фридрихсон в сети рассказала о своей причастности к этому. А также озвучила ложь, которую вместе с оккупантами вкладывает в головы украинских детей: "Россия вернула туда (на оккупированную часть Херсонщины. – Ред.) человеческие условия жизни. Мы показываем сотни зарисовок о том, как из ничего возрождается нормальная русская жизнь".

"Русский мир" мертвой хваткой держит украинских детей даже в самых маленьких населенных пунктах. Например, в оккупированном селе Азовское Генического района росгвардейцы и представители центра "Патриот" провели "патриотическую игру". Дети соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, им рассказывали об оккупационных "молодежных и волонтерских организациях", а росгвардейцы делились "особенностями служебных будней и ведомственных образовательных организаций".

По словам собеседника OBOZ.UA, у которого остались родственники на оккупированной части Запорожской области, в последнее время резко усилилась вербовка детей в "военно-патриотические организации".

"Родня рассказала, что в Мелитопольском районе весь сентябрь "десант" объезжал школы. В случае если вступивших в "Юнармию" детей было меньше, чем нужно, начинались разборки. Стали вызывать родителей, опекунов, давить на них. Намекали на "проукраинскость", угрожали, что "в случае чего" заберут детей. Это просто ужас, но разве другого можно было ожидать от оккупантов?" – сообщил бывший житель Мелитополя.

Билет в один конец

С 2016 года разные "патриотические" организации действуют в оккупированном Донецке, Луганске и в Крыму. И это, к сожалению, принесло свои горькие плоды.

Именно там уже после начала полномасштабного вторжения выходцы из "Юнармии" стали активно подписывать контракты с ВС РФ и отправляться на преступную войну.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, российские захватчики особенно активно "обрабатывают подростков".

"Упор делается на военную подготовку тех, кому от 14 до 18 лет. С прицелом на то, что после совершеннолетия выходцы из "Юнармии" и других подобных "клубов" вступят в ряды российской армии. Детей убеждают, что они особенные, что это их долг и это почетно. Идет циничная, преступная милитаризация украинских детей российскими захватчиками. Их готовят к войне", – рассказал офицер.

По его словам, детей с оккупированной территории россияне все лето вывозили в РФ – в лагеря, где проходили различные военно-патриотические игры. Параллельно велась "дополнительная обработка".

Наряду с "промыванием мозгов" в школах на оккупированных территориях, где местных детей обучают в том числе и российские педагоги, все вместе это оказывает мощнейшее давление. И противостоять этому очень тяжело.

Тем временем выходцы из "патриотических" российских организаций уже гибнут на войне. Например, дончанин Олег Зотов.

Как писали Z-паблики, "во время учебы в школе он был активным участником движения "Юнармия", отличником по боевой подготовке". На следующий день после своего 18-летия парень подписал контракт и отправился в зону "СВО".

Но служба в рядах российских оккупационных войск оказалась короткой: всего спустя неделю Зотов погиб.

Дончане в соцсетях активно обсуждали его гибель и удивлялись, как "такого молодого пустили воевать". Хотя ничего удивительного. В ВС РФ уже и срочников сразу же принуждают подписывать контракт, чтобы беспроблемно отправить на войну в Украине. Что уже говорить о тех, кто добровольно заключил контракт, тем более если это жители оккупированных территорий.

К слову, дончане говорят, что после поступления на службу в РОВ "обучение сократили, автомат умеешь держать – все, ты готов".

И это в очередной раз доказывает: тех, кто прошел школу "Юнармии", очень быстро бросают в топку войны в качестве пушечного мяса. Это самый настоящий билет в один конец. На тот свет.