По Курщине.

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Когда мы летали там, всем было известно, что слабое место здесь до Суджи – логистика. Ибо ты летишь по сути по единственной дороге, а вокруг оврага и холмов с лесами, и как там делать дублирующие пути ИМРами – кто его знает.

Каждый вылет через Суджу мы обсуждали это.

Был вопрос времени, пока ВС РФ не возьмут ее под контроль дронами.

До этого по этой дороге постоянно били ракетами, охотились "ланцетами", то есть россияне с самого начала придерживались плана, параллельно со штурмами били по логистике и сужали кольцо, но все понимали, что наибольшая плотность будет конечно после того, как подтянут на нужные расстояния экипажи fpv.

Ну, так и случилось.

Ребята, которые выдержали это, титаны. Если бы не Северная Корея, которая разменяла на этом поле боя тысячи муртадов, воздержались бы еще.

Все это время на границе и за границей наши войска строили мощные фортификации для защиты после ухода Сумы.

Времени на строительство дали достаточно. Так что после выхода ВСУ из Курщины прорыв ВС РФ не считаю реальным.

Но, к сожалению, Курщина не стала разменной картой в переговорах. Это нужно признать.