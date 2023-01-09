Бизнес Ахметова направил 5 млн грн на развитие тактической медицины

Группа Метинвест в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова направила на развитие тактической медицины в Украине около 5 млн грн. За эти средства благотворительный фонд PULSE проводит обучение военных.

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Сообщается на сайте компании.

Цель обучения тактической медицине – не просто дать базовые навыки для оказания само- и взаимопомощи на поле боя, а создать систему подготовки украинских военных идентичной американской – по протоколу TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Мы активно общаемся с родителями-основателями системы ТССС, военными США и стран НАТО. С медицинской точки зрения система улучшается постоянно, для этого существуют соответствующие исследования и сессии изучения опыта. Но с организационной стороны вопрос опыта Украины уникален. Мы провели огромную мобилизацию, поэтому и количество людей, которое нужно подготовить и обеспечить, неслыханно. Только PULSE подготовил больше людей с начала войны, чем количество регулярных вооруженных сил отдельных стран НАТО, в частности Эстонии", – рассказал основатель благотворительного фонда PULSE Федор СЕРДЮК.

Группа "Метинвест" начала сотрудничество с PULSE еще до полномасштабного вторжения: обучение медицине проходили работники бизнеса. Поэтому приобщились к финансированию образования для военных.

"В условиях полномасштабной войны мы поддерживаем инициативы, направленные на спасение защитников Украины, которые воюют на фронте. Сотрудничество с благотворительным фондом PULSE, обучающим военнослужащих тактической медицины, одно из них. Метинвест и дальше будет оставаться надежной опорой для защитников страны и будет делать все от себя зависящее, чтобы приблизить победу", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий РЫЖЕНКОВ

"Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.