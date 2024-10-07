Бизнесу хотят разрешить покупать средства ПВО: какие перспективы реализации инициативы

Украинская система противовоздушной обороны может быть значительно усилена – разработан законопроект, который позволит отечественным частным компаниям инвестировать в средства ПВО, в обмен на прикрытие с воздуха их предприятий. О перспективах этого начинания читайте в материале OBOZ.UA.

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Деньги в обмен на безопасность

О том, что украинским частным компаниям могут предоставить возможность устанавливать собственные системы ПВО, в прямом эфире с директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения заявил бывший народный депутат, старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Павел Кишкар.

"Соответствующий законопроект о частной ПВО уже разработан с участием крупных компаний, которые готовы инвестировать в такие системы. Бизнес готов за свои деньги устанавливать средства противовоздушной обороны, которые, безусловно, будут интегрированы в общую военную систему ПВО. И это бы не только усилило защиту неба, но и уменьшило нагрузку на военный бюджет", – сказал Павел Кишкар, скромно отметив, что сам является участником разработки законопроекта.

Тут необходимо особо подчеркнуть, что формулировка "собственные системы ПВО" не означает, что они будут частной собственностью коммерческих компаний.

"Речь идет о государственно-частном партнерстве, о совместном решении важнейшей общественно-значимой задачи. Бизнес финансирует приобретение сухопутных средств ПВО, но, естественно, он не будет использовать их самостоятельно – этим займутся профессиональные военные. Они будут уделять повышенное внимание прикрытию с воздуха предприятий, которые инвестировали в средства ПВО. Частные компании, естественно, заинтересованы, чтобы их бизнес был прикрыт", – говорит в комментарии OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Прикроют всех

Интересно, что еще в январе 2024 года в Украине заговорили о создании рынка ПВО-услуг.

"Услуги по охране воздушного пространства могут считаться разновидностью охранных услуг, которые сегодня предоставляют частные компании. Компаниям, которые выберут своей специализацией защиту неба, можно дать возможность покупать за свой счет подходящие средства для поражения воздушных целей", – говорил предприниматель, координатор команды разработчиков роботизированных систем вооружения Павел Гайдай.

Но отдавать частникам такой важный род войск, как ПВО, посчитали неуместным: в этом деле не должно быть никакой анархии. Все – в единой системе и под контролем профессиональных военных.

Надо отметить, что покупка частными компаниями средств ПВО абсолютно не означает, что эти системы будут использоваться только для защиты предприятия заказчика. Это невозможно даже технически.

"Никто не будет ставить системы наземных ПВО, например, на крышу офисного здания компании-заказчика. Или же на территории его предприятия. Это неэффективно. Средства ПВО, в том числе и для защиты от дронов-камикадзе, устанавливаются на значительном удалении, за много километров от прикрываемых целей. И таким образом прикрывают на подлете определенную территорию", – поясняет OBOZ.UA полковник ПВО в запасе Василий Логин.

По его мнению, идея с инвестированием ПВО частными предприятиями – прекрасная.

"Простые украинцы совершенно бескорыстно уже 2,5 года донатят на помощь ВСУ, закупку вооружения. Почему бы этим на более высоком уровне не заняться крупным частным компаниям? Которые к тому же заинтересованы в сохранении своего бизнеса", – говорит Василий Логин.

Кстати, если приобретение таких средств ПВО, как зенитно-ракетные комплексы NASAMS, Patriot или IRIS-T для частных компаний может быть довольно затратным (стоимость подобных систем колеблется от 140 до 200 млн долларов), то другие средства могут быть вполне по карману. ЗРК малой дальности Stormer, например, стоит 3 млн долларов. А цена зенитной самоходной установки Gepard-1А2, очень эффективной в борьбе с "Шахедами", – чуть более 1 млн долларов. Старые зенитные ракетно-пушечные комплексы советского образца типа "Шилки" или "Тунгуски" еще дешевле. Что уж тут говорить о средствах РЭБ и антидроновых ружьях…

А учитывая события последних месяцев – поставки агрессору иранских ракет, увеличение налетов "Шахедов" – то чем больше у нас будет средств ПВО, тем лучше. Не помешают...