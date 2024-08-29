'Благодарю всех Героев, возвращающихся на щите': Зеленский показал щемящие моменты войны

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил им награды. Отдельно глава государства выразил благодарность всем павшим воинам, возвращающимся домой на щите.

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Соответствующее видео президент показал в Telegram. Он призвал украинцев почтить память всех, кто сражался ради нашего государства и отдал самое дорогое – собственную жизнь.

"14-й год. Захват Крыма. Бои на Донетчине и Луганщине. Начало гибридной кровопролитной войны России против Украины. И начало украинского военного сопротивления. Героизм тысяч наших людей. Преданность нашему государству и военной присяге. Защита Украины. И украинские флаги – флаги уважения к нашим воинам, которые отдали свою жизнь ради Украины", – прокомментировал Зеленский щемящие кадры войны.

Президент подчеркнул, что с 2022 года началась "полномасштабная попытка" России уничтожить украинцев.

"И полномасштабная украинская оборона. Смелость нашего народа. Сила украинского характера. И благодарность всех наших людей, всего нашего государства каждому воину. И всем украинским павшим героям, возвращающимся домой на щите", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские государство и народ не только устоят – одержат победу в этой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления в должность президент Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины и посвятил его годовщине событий Иловайского котла в Донецкой области.

Почитая память погибших защитников, украинцы несут к памятникам и мемориалам подсолнухи. Выбор цветка обусловлен историческими событиями – чтобы отойти из Иловайска, украинским военным нужно было двигаться через поля подсолнухов. Где-то между ними и застал их вражеский огонь.