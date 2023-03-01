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Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн

Мария Шевчук
War
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Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн

Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн. В частности, речь идет о поддержке военных и людей в тылу, помощи благотворительным и общественным организациям, медицинским учреждениям, а также реализации важных социальных проектов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

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"За этот период смогли оказать существенную помощь армии. Причем это не только одежда, бронежилеты и тепловизоры, но и жилье для семей военнослужащих, специализированные быстрые и бронированные внедорожники. С последними вообще очень сложно, потому что существует определенная жесткая процедура, очень растянутая во времени. Но оно того стоит, ведь спасает жизнь. А жизнь наших бойцов на передовой – бесценна! И это является приоритетом Фонда", – подчеркнула она.

В общей сложности Фондом на нужды защитников было передано 20 специализированных внедорожников и бронеавто, 262 единицы высокотехнологичного оборудования, около 31 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, более 245,5 тыс. порций горячего питания и продуктов.

"Недавно передали на передовую современное высокотехнологичное оборудование, в том числе дроны и антидронные системы. Наши защитники говорят, что переданные Фондом "антидроны" действительно сохраняют здоровье и жизнь, а также существенно помогают в выполнении боевых задач", - подчеркнула волонтер.

Отдельно она упомянула проект "++ для ВСУ", который сейчас реализует Фонд Вадима Столара.

Он направлен на дополнительную поддержку наших военных. Ибо, скажем, хотя они сейчас полностью обеспечены одеждой в установленном объеме, но она в боевых условиях часто портится или быстро выходит из строя. Вот сейчас мы по запросу от наших защитников предоставляем бушлаты, термобелье, флиски, балаклавы, берцы. Также готовимся к обеспечению военных всем необходимым на весенне-летний период", – резюмировала Наталья Приходько.

Напомним, что кроме военных Фонд Вадима Столара оказывает масштабную помощь вынужденно перемещенным лицам, людям, потерявшим свои дома, и тем семьям, которые в результате остались без одного из родителей.

Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн
Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн
Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн