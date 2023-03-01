Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн. В частности, речь идет о поддержке военных и людей в тылу, помощи благотворительным и общественным организациям, медицинским учреждениям, а также реализации важных социальных проектов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

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"За этот период смогли оказать существенную помощь армии. Причем это не только одежда, бронежилеты и тепловизоры, но и жилье для семей военнослужащих, специализированные быстрые и бронированные внедорожники. С последними вообще очень сложно, потому что существует определенная жесткая процедура, очень растянутая во времени. Но оно того стоит, ведь спасает жизнь. А жизнь наших бойцов на передовой – бесценна! И это является приоритетом Фонда", – подчеркнула она.

В общей сложности Фондом на нужды защитников было передано 20 специализированных внедорожников и бронеавто, 262 единицы высокотехнологичного оборудования, около 31 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, более 245,5 тыс. порций горячего питания и продуктов.

"Недавно передали на передовую современное высокотехнологичное оборудование, в том числе дроны и антидронные системы. Наши защитники говорят, что переданные Фондом "антидроны" действительно сохраняют здоровье и жизнь, а также существенно помогают в выполнении боевых задач", - подчеркнула волонтер.

Отдельно она упомянула проект "++ для ВСУ", который сейчас реализует Фонд Вадима Столара.

Он направлен на дополнительную поддержку наших военных. Ибо, скажем, хотя они сейчас полностью обеспечены одеждой в установленном объеме, но она в боевых условиях часто портится или быстро выходит из строя. Вот сейчас мы по запросу от наших защитников предоставляем бушлаты, термобелье, флиски, балаклавы, берцы. Также готовимся к обеспечению военных всем необходимым на весенне-летний период", – резюмировала Наталья Приходько.

Напомним, что кроме военных Фонд Вадима Столара оказывает масштабную помощь вынужденно перемещенным лицам, людям, потерявшим свои дома, и тем семьям, которые в результате остались без одного из родителей.