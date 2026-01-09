Блэкаут в Белгороде устроили всего 8 ракет из РСЗО HIMARS: новые подробности

Ночью в пятницу, 9 января, зафиксирован ряд прилетов по объектам энергетической инфраструктуры Белгорода, после которых россияне жаловались на полный блэкаут. Стало известно, что удары были нанесены с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. По предварительной информации, всего было использовано 14 ракет, шесть из которых было сбито.

Какие объекты атаковали из HIMARS:

– ТЭЦ "Луч" – пожар, сгорел трансформатор;

– ТЭЦ "Белгородская" – пожар, поврежден трубопровод, трансформатор, административные здания;

– подстанция "Белгород" 330 кВ – пожар, подстанция обесточена.

На вечер 9 января в результате этих ударов было обесточено еще 18 подстанций 110 кВ и 10 подстанций 35 кВ.

"Повреждения не критические. Проводятся ремонтные работы", – отметил автор канала.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 9 января, в частности в Белгороде и Орле, раздавались взрывы. После этого наблюдались проблемы с электроснабжением.

В Белгороде после взрывов жители сообщали о перебоях с электричеством, водоснабжением, отоплением. В отдельных районах Белгородской области свет исчез полностью.

