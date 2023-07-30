Блинкен: Россия отчаянно ищет поддержку и оружие

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия, фактически утратившая легитимность на международной политической арене, отчаянно ищет союзников. Москве необходимо оружие, чтобы продолжать войну в Украине, а единственные, кто готов его поставлять оккупантам – Иран и Северная Корея.

Видео дня

Об этом американский чиновник заявил в ходе своего рабочего визита в Австралию. Он прокомментировал недавний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян.

"Мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержки, оружия, где бы она ее не нашла, чтобы продолжать осуществлять свою агрессию против Украины. Мы это видим, как в КНДР, так и в Иране, который снабжает российскую армию боевыми "шахедами", – подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что оружие, применяемое РФ, направлено не только против военных объектов Украины. Куда чаще оно разрушает гражданскую инфраструктуру и приводит к жертвам среди мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Вашингтона, Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.

Что касается КНДР, то министр обороны РФ Шойгу внезапно назвал ее "важным партнером", связанным с Россией общей границей и "богатой историей сотрудничества". Правда это вызвало негодование даже у самих россиян.