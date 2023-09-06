Блинкен в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине на сумму свыше миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибыл в Украину с официальным визитом. В Киеве он объявил о новом пакете поддержки для нашего государства на сумму 1 миллиард долларов.

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Из них 665 миллионов пойдут на военную помощь. Об этом Блинкен сказал во время брифинга в столице Украины, который он провел вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь", – заявил он.

О планах Вашингтона выделить новый мощный пакет военной помощи Украине ранее американским журналистам также заявлял высокопоставленный чиновник Госдепа.

Как пишет CNN, он анонсировал, что Блинкен также объявит о выделении более миллиарда долларов нового финансирования США для Украины в ходе этого визита.

"Когда его спросили, будет ли новый пакет поддержки включать боеприпасы с обедненным ураном, после сообщения о том, что администрация решила продолжить разработку спорных боеприпасов, чиновник не стал комментировать", – отмечено в статье издания.

Ранее издание CNN писало, что среди целей визита Блинкена в Киев – узнать из первых рук о ходе украинского контрнаступления, а также "сверить часы" перед грядущей Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре 2023 года.

"У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке — продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянную потребность в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке... Иметь возможность проконсультироваться и договориться до того, как мы доберемся до Нью-Йорка, очень, очень важно", – процитировало издание слова высокопоставленного представителя Госдепа, который сопровождает Блинкена в поездке.

Также чиновник заявил, что Белый дом интересует ход контрнаступления украинской армии.

"Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", — сказал он, добавив, что США видят, что страна добилась "некоторых впечатляющих успехов, в частности, на юге, но также и на востоке в последние дни и недели".

Визит Блинкена происходит меньше чем через месяц после того, как президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением выделить свыше 24 млрд долларов, чтобы помочь Украине победить Россию. Это произошло на фоне некоторого ослабления поддержки продолжения финансирования Украины среди американцев, об этом свидетельствуют соцопросы. Так что визит Блинкена поможет Белому дому обосновать необходимость продолжения поддержки Украины, отметил уже упомянутый чиновник.

Он также напомнил один из аргументов для продолжения поддержки, о котором ранее говорил также Байден: "диктаторы и автократы не могут откусить кусок от своего соседа и безнаказанно отбирать его жизнь".

Напомним, ранее стало известно, что США хотят передать Украине $1 млрд конфискованных активов РФ. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству. Американское министерство юстиции нуждается в предоставлении ему Конгрессом полномочий, которые "позволят использовать изъятые средства во благо украинского народа".