Бочкала рассказал подробности о современных 82-мм минах, которые Украина начала производить за границей

Украина начала серийное производство за рубежом 82 мм мин, которые будут использовать украинские защитники в войне против России. Производство госконцерна "Укроборонпром" развернуло в одной из стран-членов НАТО.

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Один из образцов современной украинской мины попал в руки военного обозревателя Романа Бочкалы, который рассказал, почему эти мины могут стать кошмаром для оккупантов.

"Такие мины изготовлялись уже много десятилетий, она советского образца. Есть натовские они похожи. Но учитывая, что у нас очень много еще минометов именно советского образца, соответственно, нужно именно такие мины. Очень радостно, что наконец эти мины изготовляются в Украине", – отметил Бочкала.

Военный обозреватель, заметил, это мина не со склада, она не лежала на консервации, она была изготовлена недавно украинскими специалистами, украинскими конструкторами усовершенствовавшими эту мину и в разы лучше штатной.

"Отмечу, что произведена она была за пределами Украины, потому что понимаем, на сколько сейчас опасно налаживать подобные производства в зоне поражения российских ракет. Что здесь нового и на что нужно обратить внимание", – отмечает Роман Бочкала.

Военный обозреватель рассказывает, что советский образец мог поразить цель на расстоянии 5 метров, количество обломков должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий "Укроборонпрома", это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

"Это важно, поскольку это мина поражения живой силы противника, соответственно больше "орков" отправится, от этой мины на концерт Кабзона", – заметил Бочкала.

Роман Бочкала пожелал успехов нашим производителям, в частности концерна "Укроборомпром". Есть амбициозная цель полностью обеспечить ВСУ в мини этого калибра, чтобы наши ребята могли рассчитывать именно на украинские мины.

"Желаю успеха как в производстве мины 82 калибра, так и всех других боеприпасов, которые нужны нашим ребятам, чтобы мы наконец победили врага", – подытожил военный обозреватель.