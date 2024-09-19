Боеприпасы из Индии через посредников поставляют в Украину: в России возмущены позицией Нью-Дели – Reuters

Артиллерийские снаряды, купленные у производителей оружия в Индии, перенаправляюся европейскими покупателями в Украину. Несмотря на гнев и протесты России, Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю.

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Об этом говорится в статье Reuters, опубликованной 19 сентября, с ссылкой на данные 11 индийских и европейских чиновников правительства и представителей оборонной промышленности. Также агентство утверждет, что располагает результатами анализа таможенных данных.

Передача боеприпасов для поддержки обороны Украины, согласно источникам и данным таможни, продолжается уже более года.

Правила экспорта оружия из Индии ограничивают использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекращением будущих продаж в случае несанкционированной передачи, говорится в статье.

По словам трех индийских чиновников, Кремль поднимал этот вопрос как минимум дважды, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его индийским коллегой.

В МИД России и Индии не ответили на вопросы журналистов. Еще в январе представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на пресс-конференции, что Индия не отправляла и не продавала артиллерийские снаряды Украине.

Два источника в правительстве Индии и два источника в оборонной промышленности сообщили Reuters, что Дели произвел лишь очень небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной, и один чиновник оценил, что это было менее 1% от общего количества оружия, импортированного Киевом после войны.

Агентство не смогло определить, были ли боеприпасы перепроданы или подарены Киеву европейскими клиентами.

По словам испанского и высокопоставленного индийского чиновников, а также бывшего топ-менеджера Yantra India, государственной компании, боеприпасы которой использует Украина, среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы, – Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов из-за пределов Евросоюза.

Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но вместе с руководителем оборонной промышленности, который напрямую осведомлен о поставках, он сказал, что Индия не предприняла никаких действий для ограничения поставок в Европу.

Как и большинство из 20 человек, опрошенных Reuters, они говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Министерства обороны Украины, Италии, Испании и Чехии не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию, говорится в статье.

Дели и Вашингтон, главный защитник Украины в сфере безопасности, недавно усилили оборонное и дипломатическое сотрудничество на фоне усиления Китая, который обе страны считают своим главным соперником, отмечает Reuters.

При этом у Индии "также теплые отношения с Россией", которая на протяжении десятилетий является ее основным поставщиком оружия, а премьер-министр Нарендра Моди отказался присоединиться к режиму санкций против Москвы, введенному Западом.

Однако Дели, который долгое время был крупнейшим в мире импортером оружия, также рассматривает затяжную войну в Европе как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта оружия, сообщили шестеро индийских источников, знакомых с официальной позицией.

Как отмечает Reuters, РФ, которая поставляет более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии.

В июле Моди выбрал Москву для своей первой двусторонней международной поездки после избрания на третий срок.

На другой встрече в том же месяце в Казахстане высокопоставленного индийского дипломата Субраманьяма Джайшанкара и Лаврова последний давил на своего коллегу по поводу индийских боеприпасов, используемых украинцами, и жаловался, что некоторые из них были произведены государственными индийскими компаниями, по словам индийского чиновника, непосредственно осведомленного о встрече.

Украина, которая пытается сдержать российское наступление на восточный логистический узел Покровск, испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, отмечается в статье.

Белый дом отказался от комментариев, а Госдеп США переадресовал вопросы об экспорте оружия Дели правительству Индии.

Коммерчески доступные таможенные записи показывают, что за два года до вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов – Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems – экспортировали компоненты боеприпасов всего на 2,8 млн долларов в Италию и Чехию, а также в Испанию и Словению, где оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

Согласно данным, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра возросла до 135,25 млн долларов США, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в четыре страны.

Арзан Тарапоре, эксперт по обороне Индии из Стэнфордского университета, заявил, что стремление Дели расширить экспорт оружия стало основным фактором поставок оружия на Украину.

"Вероятно, в результате недавнего внезапного расширения имели место некоторые случаи нарушений со стороны конечных пользователей", – говорит он.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника "Янтры", среди компаний, поставлявших на Украину снаряды индийского производства, был и непубличный итальянский оборонный подрядчик Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES).

MES – крупнейший зарубежный клиент Yantra. Руководитель компании сказал, что базирующаяся в Риме компания покупает пустые боеприпасы в Индии и наполняет их взрывчаткой.

По словам руководителя, несколько западных фирм имеют возможности по наполнению боеприпасов взрывчаткой, но не имеют производственных мощностей для массового производства артиллерийских снарядов.

В годовом отчете компании Yantra за 2022-2023 годы говорится, что она заключила сделку с неназванным итальянским клиентом на создание производственной линии для снарядов L15A1, которую бывший руководитель Yantra назвал MES.

MES и Yantra India не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным таможни, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года компания Yantra поставила MES пустые 155-мм снаряды L15A1 на сумму 35 млн долларов.

Таможенные записи также показывают, что в феврале 2024 года британская оружейная компания Dince Hill, в совет директоров которой входит высокопоставленный руководитель MES, экспортировала боеприпасы на сумму 6,7 млн ​​долларов из Италии в Украину.

Среди экспортируемых товаров были 155-мм снаряды L15A1, которые, как указано в таможенной декларации, были изготовлены MES для Минбороны Украины и поставлены для "повышения обороноспособности и мобилизационной готовности Украины".

В Dince Hill не ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Уолтер Ладвиг, эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона, заявил, что перенаправление относительно небольшого количества боеприпасов было геополитически выгодно для Дели.

"Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не "на стороне России" в российско-украинском конфликте", – сказал он, добавив, что у Москвы мало рычагов влияния на решения Дели.