Пока российская пропаганда ежедневно рассказывает об успехах на фронте, в США прозвучало заявление, которое может стать настоящим холодным душем для Кремля.

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Заместитель государственного секретаря Джереми Левин заявил, что прямо сейчас Украина побеждает на поле боя.

И самое интересное здесь даже не само заявление. Левин пояснил, что раньше украинцы ждали зимы как периода передышки, поскольку боевые действия замедляются.

А теперь ситуация кардинально изменилась. Сегодня именно Россия надеется на зиму, чтобы возобновить свои массированные удары по энергетике Украины.

Но у Кремля есть проблема. Украина уже начала переносить боевые действия на территорию России.

И вот прямое доказательство: в ночь с 24 на 25 июня силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае России. Расстояние до цели – около 300 км от фронта.

А уже утром украинские дроны нанесли удар по двум НПЗ в Уфе. И здесь начинается самое интересное.

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Эти НПЗ находятся примерно в 1500 км от линии фронта. Фактически, это демонстрация того, что украинские беспилотники способны достигать стратегических объектов в самом сердце России.

Почему это так важно? Потому что нефть – это кровь российской экономики. Именно доход от продажи нефти и нефтепродуктов обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет РФ. Именно эти деньги Кремль использует для производства ракет, дронов, бронетехники и финансирования боевых действий.

Каждый поврежденный НПЗ означает проблемы с логистикой. Каждый поврежденный НПЗ означает меньше бензина, дизеля и авиационного топлива. А каждая успешная атака заставляет Россию перебрасывать системы ПВО и тратить миллиарды рублей на защиту собственного тыла.

С одной стороны, представитель Госдепа США заявил, что Украина имеет преимущество, с другой — мы видим регулярные удары по российской энергетике, складам топлива, военной логистике в сотнях и тысячах километров от линии фронта.

То есть боевые действия постепенно переходят туда, где россияне чувствовали себя абсолютно защищенными.

Главный вывод прост: когда украинские дроны долетают на полторы тысячи километров, а высокопоставленные чиновники США говорят о преимуществе Украины, – это свидетельствует о том, что на поле боя уже происходят серьёзные изменения. И если такая тенденция сохранится, то ближайшие месяцы могут стать одними из самых важных за всё время полномасштабного вторжения.