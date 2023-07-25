Боевых медиков призвали писать жалобы на некачественные аптечки

На ноль попали десятки тысяч аптечек с некачественными турникетами. Об этом, ссылаясь на Оксану Корчинскую, в Facebook сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, известная волонтерка Дана Яровая.

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“Попавшие на ноль турникеты можно увидеть и на фото и на видео. К сожалению, всю медицину закупает не департамент государственных закупок, а именно командование медицинских сил. Вчера Остащенко Татьяна, целый Генерал – майор командования медицинских сил, заявила, что это гуманитарная помощь и претензии к ее качеству у боевых медиков отсутствуют", – написала Яровая.

Волонтер призвала срочно изъять некачественные турникеты и утилизировать их, ведь речь идет буквально о жизни раненых бойцов.

“Если вы боевой медик, и вас принуждают написать такой рапорт (об отсутствии претензий – ред) пишите сюда Antico[email protected]. – анонимность гарантируем", – призвала волонтер.