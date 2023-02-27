Бойцы 'Азова' получили от 'Стального фронта' аккумуляторы и средства связи на 20 млн

Бойцы полка "Азов" получили 100 командирских радиостанций, 100 автомобильных радиостанций, антенны, роутеры и ретрансляторы – все, что нужно для построения линий связи. Кроме того, им передали более 100 зарядных станций EcoFlow и специальную коммуникационную аппаратуру для бронетранспортеров. Общая стоимость передачи – более 20 миллионов гривен, оказала помощь компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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"У нас давно сложилась традиция помогать "Азову", мы помогаем ребятам с 2014 года. Они проливали свою кровь в Мариуполе, поэтому сейчас "Стальной фронт" Рината Ахметова всячески пытается помогать. Несколько месяцев назад мы передали 30 пикапов на "Азов". Сейчас передаем оборудование для обеспечения связи и автономные генераторы, общей суммой 20 миллионов гривен Мы очень хотим, чтобы ребятам это оборудование помогло налаживать связь между подразделениями. Мы будем всячески поддерживать "Азов", и в рамках "Стального фронта", я думаю, это не последняя передача", - заверил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Бойцы благодарны за помощь: по их словам, автомобильные рации в дефиците. Так что техника сразу направится в район выполнения боевых действий в Бахмутский район.

"Благодаря этой передаче как минимум рота, даже чуть больше, будет полностью снабжена шифрованной связью. По электроэнергии от аккумуляторов - также примерно рота. Хорошо, что есть как портативные радиостанции, которые используют непосредственно бойцы, так и автомобильные радиостанции: которых сейчас очень дефицит. Их не хватает очень на фронте. Эти радиостанции отвечают всем нашим требованиям для обеспечения секретности связи. А за счет командирских радиостанций можно делать групповые и индивидуальные вызовы, чтобы не слышали другие. И это также обеспечивает повышенную секретность, и перехват связи тогда невозможен", - рассказывает боец "Азова" с позывным Грэй.

В Метинвесте признаются: пытаются выходить напрямую на производителей техники, чтобы поставлять необходимое оборудование в кратчайшие сроки – ведь на рынке уже наблюдается дефицит нужного оборудования. Особенно коммуникационная техника для боевых машин.

"Очень ценным средством коммуникации является внутренняя система связи и коммуникации для бронетранспортера М-113, которую мы передаем. Она позволит глушить шум гусениц и выполнять эффективно боевые задачи в координации с командным пунктом. Также передаем, казалось бы, бытовые гражданские станции EcoFlow в сумме на 11 киловатт - они будут поддерживать командный пункт постоянным резервным питанием, и координировать бронебойную технику и подразделения на передовой. координировать военные операции", - объясняет старший менеджер Управления слияний и поглощений Проектного офиса Метинвест Александр Куль.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

Напомним, за год войны предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд. грн.