Бойцы легиона 'Свобода России' сожгли военную технику в Пермском крае РФ. Видео

Бойцы Легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины против оккупантов, совершили диверсию на территории страны-агрессора. Они сожгли несколько единиц военной техники российской армии.

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Операцию выполнили бойцы сопротивления Легиона в Пермском крае России. Соответствующее видео опубликовали 17 июля на Youtube-канале подразделения.

Бойцы отметили, что сожгли несколько единиц техники военного назначения на территории военного аэродрома Большое Савино, в районе города Пермь.

"Теперь техника не поедет на фронт и не повезет россиян погибать за больные идеи кремлевского карлика. Спасибо настоящим патриотам своей родины. Дальше – больше!" –сказано в сообщении.

В Легионе поблагодарили своих бойцов в России за то, что не дают технике российских оккупационных войск доехать до фронта.

"Пока наши дроны и арта уничтожают технику на поле боя, вы не даете ей доехать даже до линии боестолкновения. Передаем каждому бойцу сопротивления благодарность и поддержку от легионеров! Будьте храбрыми и продолжайте – только вместе победим", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают совершать диверсии на территории России. Недавно один из них сжег релейный шкаф на железной дороге, соединяющей Ростов-на-Дону с украинским Мариуполем в Донецкой области.

Кроме того, партизаны "Атеш" обнаружили в российском тылу завод, где собирают бомбардировщики. Речь идет о заводе "Тюменские моторостроители", задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов.