Бойцы на бахмутском направлении получили антидроновые ружья от 'Стального фронта'

Военнослужащие, стоящие на защите Авдеевки и Бахмута, получили современное военное оборудование для обнаружения и уничтожения вражеских дронов. Стоимость двух антидроновых систем, переданных защитникам на Авдеевском направлении, составляет 1 млн. гривен. Их передала компания Метинвест, в рамках миллиардной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

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Об этом сообщают на сайте компании.

"Убийца дронов" - это аппаратный комплекс блокировки каналов управления беспилотниками ANTIDRON G-6 с диапазоном обнаружения до 3000 м. Это оборудование позволяет эффективно бороться с дронами путем подавления каналов управления дронами и навигации. В результате беспилотники теряют сигнал и вынуждены приземляться.

Эта модель антидроновой защиты была разработана в Украине для нужд украинской армии в 2015 году. Оборудование использует пограничная служба, а также правоохранительные органы для защиты стратегических объектов военно-промышленного комплекса и военных на передовой.

Также от стального фронта Рината Ахметова защитники получили портативный 5-канальный джамер Piranha-Tech – рюкзак с установленной в нем радиоэлектроникой, предназначенный для глушения сигналов вражеских дронов в диапазоне от 428 МГц до 5800 МГц. Его преимущества – обнаружение дронов врага на расстоянии до 5000 м. Три входящих в комплект противодроновых пушки и детектор создают линию контроля длиной 8000 м и глубиной 2 км.

"Такие системы не дают вражеским дронам выполнять миссии по аэроразведке, корректировке огня или непосредственному поражению. Оператор приводит антидрон на квадрокоптер, и прерывает сигнал коптера со спутником. В результате управляющий квадрокоптером теряет управление над ней и "картинку" из камеры дрона "Дезориентированный" вражеский коптер совершает аварийную посадку и проваливает миссию, какой бы она ни была", - объясняет командир подразделения ПВО одной из бригад ВСУ, защищающей Украину под Авдеевкой, с позывным Дизель Дизель.

Кроме того, военные получили два разведывательных дрона и пять мощных мультизарядных станций EcoFlow для обеспечения постоянного питания оборудования в полевых условиях.

"Использование современных решений позволит повысить эффективность защиты позиций наших защитников, и самое главное - эта действенная технология помогает сохранить личный состав ВСУ. Ведь один украинский воин спасает тысячи гражданских. В эти мгновения защитники Авдеевки открывают сезон охоты на "птичек" противника. Убежден, что наши защитники поджигают хорошую добычу. А мы уже формируем новый груз от "Стального Фронта" на передовую", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Напомним, недавно бойцы получили от Метинвеста 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Также компания передала бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. https://steelfront.scm.com.ua/ Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.