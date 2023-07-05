Бойцы на передовой получат от 'Стального фронта' 200 защитных укрытий для машин

Двести военных машин, нуждающихся в дополнительной защите экипажа, оборудуют специальными бронебойными щитами из утолщенной стали. Такие щиты производят на предприятиях компании Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую начал Ринат Ахметов. Каждая модификация боевой машины имеет свой проектный эскиз, разработанный инженерами Метинвеста. 120 автомобилей уже получили свои щиты, еще 80 – получат их в ближайшее время.

Видео дня

"Бронированная сталь для авто толще, чем та, которую мы используем для бронежилетов. Она будет обеспечивать более надежную защиту от больших калибров и попаданий", – объясняет операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

120 боевых машин – БТР и М-113 – уже получили мультифункциональные защитные бронированные щиты для экипажа. Еще 80 броневиков разных модификаций получат в скором времени. Суммарно для производства 200 защитных конструкций на военные машины нужно примерно 150 тонн бронестали.

"Сначала мы отдаем бойцам тестовый образец, проходящий полевые испытания в учебных условиях. После этого, если нужно, дорабатываем конструкцию и уже усовершенствованную версию ставим на промышленное производство и передаем военным. А они на своих рембазах выполняют их монтаж и установку на машины", – объяснил Александр Мироненко.

Как известно, недавно Группа Метинвест поставила военным из Италии также 30 машин скорой помощи. Кроме того, компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом.

Напомним, "Стальной фронт" – это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 165 тысяч бронежилетов, 1,4 тысяч дронов – такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес, а также 2,4 тыс. дальномеров, тепловизоров и биноклей. Кроме того, компании поставили бойцам более 4 тысяч буржуек и почти 1000 авто. А для заправки авто и техники компании поставили 1,4 млн литров топлива. Всего же помощь Рината Ахметова Украине и украинцам составила 5,5 млрд. грн.