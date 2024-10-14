Бойцы подразделения 'Асгард' обвинили Дмитриева в унижении достоинства военных: в Сухопутных войсках отреагировали

Украинские защитники из подразделения "Асгард" высказали серьезные обвинения в адрес Александра Дмитриева, известного под псевдонимом "Тихоход". Военнослужащие утверждают, что Дмитриев, представлявшийся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, без надлежащих полномочий отдавал приказы, угрожал и унижал личный состав.

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Соответствующее видео опубликовал военный ВСУ и спикер сообщества Inform Napalm Михаил Макарук. В своем обращении бойцы обнародовали фрагмент видеозаписи, на котором якобы Дмитриев отдает боевой приказ, однако военнослужащий, с которым он разговаривал, утверждает, что не слышал этих слов.

Запись содержит оскорбительные высказывания и угрозы "Тихохода".

"Я, бл**ь, говорю, ты за**ал меня. Я тебе отец, что ли, бл**ь? Или ты сыночек мне, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить? Ты совесть имей, бл**ь. Что это за ху**я, за сопли, бл**ь?.. Да ты за**ал меня. Я тебя, бл**ь, уговариваю. Ты думаешь, я не умею ломать или делать через колено, на х*й? Разговор окончен", – говорит Дмитриев.

По словам одного из военных с позывным "Чех", Дмитриев вместе с гражданским Сергеем Жуком незаконно зашел на территорию военного объекта, где находился личный состав и техника. Он пытался отдавать указания по перемещению бойцов "Асгарда", при этом утверждая, что имеет полномочия от командования Сухопутных войск и ВСУ.

"Хотя юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы", – рассказал защитник, добавив, что военные отказались выполнять указания Дмитриева, после чего он начал унижать их и угрожать.

Военнослужащие подготовили обращение к командованию полка, Генштаба, Сухопутных войск и президента Украины Владимира Зеленского с требованием сделать невозможным подобные ситуации в армии.

"Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины, ни по закону, ни по кодексу военной чести. Позорное поведение Дмитриева Александра недопустимо", – подчеркнул "Чех".

В свою очередь, в Сухопутных войсках заявили, что инцидент будет тщательно расследован. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства конфликта, а также аргументы и доказательства обеих сторон. Правовая оценка действий участников будет дана после завершения расследования.

"Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой публики. На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной из-за отсутствия полного объема информации", – добавили в пресс-службе.

Напомним, генеральный директор компании Steko Сергей Положай попал в громкий скандал. Когда его в Днепре остановили для проверки документов сотрудники ТЦК и правоохранители, он вызверился на военного со словами "Ты солдат – иди копай".

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