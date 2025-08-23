Бойцы РДК остановили попытку прорыва врага в Донецкой области: во время зачисток в плен взяли 16 оккупантов. Видео

На днях в Донецкой области военные из Российского Добровольческого Корпуса (РДК) остановили очередную попытку прорыва врага. Во время зачисток противника был пополнен обменный фонд.

Отмечается, что в плен было взято 16 оккупантов. Видео удачной операции опубликовали в Главном управлении разведки министерства обороны.

"Горячее лето в Донецкой области: бойцы РДК срывают наступление московитов. В совместной операции подразделения Российский Добровольческий Корпус и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области", – говорится в подписи к видео.

В ГУР МО добавили, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них — "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

"Стремительные пехотные штурмы, работа танковых экипажей, меткие удары дронов и кадры захвата российских военнопленных – в видео. Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково – уничтожением. Слава Украине!" – резюмировали удачную операцию разведчики.

Ранее в ГУР рассказали, что во время полномасштабной войны первый обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией состоялся еще тогда, когда оккупанты находились в Киевской области. Доверия не было, выстраивать контакты было сложно, но необходимо.

Как писал OBOZ.UA, крайний обмен пленными состоялся 14 августа. Он стал 67 по счету с начала большой войны. Тогда удалось вернуть 84 человека – военных и гражданских.

