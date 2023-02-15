Бойцы ВСУ под Угледаром уничтожили российский ''Солнцепек'': момент сняли на видео

Российские оккупационные войска продолжают пытаться штурмовать Угледар на Донетчине, однако лишь несут значительные потери. Недавно Вооруженные силы Украины сожгли недалеко от города тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".

Видео дня

С нее враг обстреливал позиции ВСУ и стирал с лица земли населенный пункт. Кадры уничтожения ТОС на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Сергей Притула (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что российскую огнеметную систему уничтожили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. А видео работы по врагу удалось снять с дрона, приобретенного на донаты украинцев.

На ролике видно, как после прилета "Солнцепек" начал активно детонировать. Эта детонация стала причиной уничтожения еще одной машины россиян – прямо в нее попал один из снарядов или горящих обломков, которые разлетались во все стороны от ТОС.

"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека"))))). 72 бригада феерически поздравляет всех с Днем Влюбленных", – написал Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать в направлении Угледара. Захватчики не имеют больших успехов, однако несут огромные потери в личном составе и технике.

– Сейчас десятки единиц сожженной бронетехники оккупантов лежат под Угледаром, где главной целью российских атак является выход в тыл Донецкой группировке войск ВСУ.

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