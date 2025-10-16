Более 300 ударных дронов и 37 ракет: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину и ключевых темах переговоров в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях российской атаки на Украину. В течение суток враг применил более 300 ударных беспилотников и 37 ракет.

Об этом президент сообщил в собственном Telegram-канале. Известно, что под ударами оказались энергетические и гражданские объекты в Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Последствия российской атаки

По информации президента, в Нежине Черниговской области в результате обстрела повреждено здание почты, один человек ранен. На Харьковщине россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и часть ГСЧС, также есть пострадавшие.

Глава государства подчеркнул, что страна-террорист Россия прибегает к "двойному террору". Оккупанты наносят повторные удары чтобы атаковать пожарных и энергетиков, которые работают на местах, или применяют беспилотники с кассетными боеприпасами.

Переговоры в Вашингтоне

Президент Украины отметил, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует позицию мирового сообщества, поэтому единственный способ воздействия на него – усиление давления. Речь идет о жестких санкциях и получении Украиной оружия с большим радиусом действия.

"Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", – отметил Зеленский.

Напомним, этой ночью РФ в очередной раз нанесла дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах – были обесточены потребители в нескольких областях. Утром 16 октября в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях и части Черкасской области ввели графики аварийных отключений.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз", нанеся удары дронами и ракетами по объектам компании на Полтавщине. Из-за обстрелов работу газодобывающих предприятий пришлось временно остановить, без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!