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Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
2,8 т.
Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили военнослужащего одного из территориальных центров комплектования, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. У него нашли более 6,5 тысяч патронов, десятки гранат, автоматы и другое военное оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры. Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается. что правоохранители провели 22 обыска в жилых помещениях, хозяйственных постройках и автомобилях. В результате были изъяты различные виды оружия, в частности, автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, а также более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету. и другое военное оборудование.

Фигуранта задержали, однако на время расследования в суде ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на это решение.

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Также правоохранители ведут расследование по определению источника происхождения такого количества оружия, а также всех лиц, относящихся к этому преступлению.

Действия по раскрытию выполнялись совместно прокурорами, следователями, представителями управления миграционной полиции и оперативными работниками службы уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Предварительное расследование еще не завершено.

Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото
Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото
Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото
Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото
Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух таможенников, требовавших взятки за "несоздание искусственных препятствий" при ввозе иностранной продукции в Украину.

Также ранее в Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые сбывали в сети данные о высших чиновниках, военнослужащих и правоохранителях. Информацию получали с закрытых государственных баз.

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