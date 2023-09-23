Более 6,5 тыс. патронов и десятки гранат: в Киевской области разоблачили военнослужащего, незаконно хранившего арсенал оружия. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили военнослужащего одного из территориальных центров комплектования, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. У него нашли более 6,5 тысяч патронов, десятки гранат, автоматы и другое военное оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры. Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается. что правоохранители провели 22 обыска в жилых помещениях, хозяйственных постройках и автомобилях. В результате были изъяты различные виды оружия, в частности, автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, а также более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету. и другое военное оборудование.

Фигуранта задержали, однако на время расследования в суде ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на это решение.

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Также правоохранители ведут расследование по определению источника происхождения такого количества оружия, а также всех лиц, относящихся к этому преступлению.

Действия по раскрытию выполнялись совместно прокурорами, следователями, представителями управления миграционной полиции и оперативными работниками службы уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Предварительное расследование еще не завершено.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух таможенников, требовавших взятки за "несоздание искусственных препятствий" при ввозе иностранной продукции в Украину.

Также ранее в Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые сбывали в сети данные о высших чиновниках, военнослужащих и правоохранителях. Информацию получали с закрытых государственных баз.

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