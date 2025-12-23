Более 650 дронов, десятки ракет: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину в канун Рождества. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по территории Украины. Глава государства заявил, что россияне применили более 650 дронов и десятки ракет разных типов.

Зеленский подчеркнул, что Россия нанесла удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся для завершения этой войны. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Последствия российского террора

По словам Зеленского, основной мишенью российских террористических атак были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Президент сообщил, что враг применил более 650 дронов и более трех десятков ракет.

Зеленский отметил, что в Киевской области от удара российского дрона погибла женщина, известно о погибшем мужчине в Хмельницкой области. На Житомирщине погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом.

"Всего под ударом уже было по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже – когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания. Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и громад", – заявил президент.

Также глава государства констатировал, что этот российский удар очень ясно сигнализирует о российских приоритетах, ведь Россия нанесла удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть со своими родными дома в безопасности. Кроме того, Зеленский акцентировал, что оккупанты массированно обстреляли украинцев фактически в разгар переговоров, которые ведутся для завершения этой войны.

"Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. И это значит, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас нужно реагировать. Нужно дожимать Россию к миру и гарантированной безопасности. Нужно не забывать, что каждый день – и по будням, и по праздникам – Украина защищает жизнь людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, страна-агрессор Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики, с которых запускает ракеты по Украине. Также продолжалась атака противника на нашу страну с применением ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. Работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

