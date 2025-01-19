Более 1500 оккупантов и 15 бронемашин: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ приблизительно на 818 740 военнослужащих. В частности, около 1580 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях за минувшие стуки.

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Также накануне воины обезвредили 156 единиц российской военной техники и вооружения. О потерях агрессора по состоянию на 19 января рассказал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, бойцы отминусовали 18 боевых бронированных машин (всего 20 412), 15 артиллерийских систем (22 055) и восемь танков (9811) врага.

Защитники сбили две российские крылатые ракеты (всех 3051), "приземлили" 36 беспилотников оперативно-тактического уровня (22 615).

Кроме этого, в металлолом превращено еще 76 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 34 401), одну – спецтехники (3700) ВС РФ.

За время войны Силы обороны также уничтожили 1262 РСЗО, 1046 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы одного из подразделений ССО обезвредили военных преступников из РФ, расстрелявших двух безоружных пленных бойцов украинской теробороны. Защитники отомстили за побратимов: в результате тщательно спланированной операции часть убийц была ликвидирована, часть – захвачена в плен. Также спецназовцы вернули тела казненных украинских воинов.

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